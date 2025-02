Berrettini e i precedenti negativi con Tsitsipas. Il ricordo di quell’esibizione di 5 anni fa…

Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai: si preannuncia una sfida davvero rovente tra il tennista italiano e il greco sul cemento emiratino, con la possibilità di disputare poi la semifinale contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e l’olandese Tallon Griekspoor. Il romano, reduce dai successi sul francese Gael Monfils e sull’australiano Christopher O’Connell, se la dovrà vedere con l’ellenico, capace di regolare Lorenzo Sonego e il russo Karen Khachanov.

Il 28enne, attuale numero 30 del mondo, dovrà cercare il grande colpaccio contro il 26enne, numero 11 del ranking ATP. L’azzurro ha indubbiamente tutte le carte in regola per avere la meglio, ma sarà necessaria una prestazione di enorme sostanza e soprattutto bisognerà anche invertire il responso dei precedenti: nelle quattro occasioni in cui i due giocatori si sono fronteggiati sul circuito maggiore, l’ellenico ne ha vinte ben tre.

Matteo Berrettini ha avuto la meglio nell’ultimo scontro diretto, disputato lo scorso anno nella semifinale dell’ATP 250 di Gstaad con il punteggio di 7-6(6), 7-5 (l’azzurro alzò poi al cielo il trofeo sulla terra rossa). Stefanos Tsitsipas vinse la semifinale della United Cup nel 2023 (4-7, 7-6, 6-4), gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma (7-6, 6-2) e degli Australian Open (walk-over) nel 2021, il primo turno degli Australian Open nel 2019 (6-7, 6-4, 6-3, 7-6).

Questo per quanto concerne il circuito maggiore, ma va annoverato anche il precedente nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open, anch’esso vinto dal greco per 6-7(6), 7-6(4), 7-6(2). Ci sono stati anche dei testa a testa nelle esibizioni, ne ricordiamo due nel 2020: Berrettini perse a gennaio al Kooyong Classic prima dello Slam sul cemento di Melbourne, poi a luglio vinse l’Ultimate Tennis Showdown a Nizza (al tempo pullulavano questi tipi di manifestazione in uscita dalla pandemia) imponendosi al sudden Death.