Dove vedere Berrettini-Tsitsipas, ATP Dubai 2025: orario, programma, streaming

Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. L’appuntamento è per giovedì 27 febbraio, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 italiane sul Campo 1. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra l’australiano il canadese Felix Auger-Aliassime e il croato Marin Cilic, poi seguiranno il match tra Luca Nardi e il francese Quentin Halys e la partita tra il russo Daniil Medvedev e l’olandese Tallon Griekspoor.

Il tennista italiano si presenta all’appuntamento dopo aver regolato il francese Gael Monfils e l’australiano Christopher O’Connell, mentre il greco ha avuto la meglio su Lorenzo Sonego e il russo Karen Khachanov. Il 28enne romano, numero 30 del mondo, incrocerà il 26enne, numero 11 del ranking ATP: sarà il quinto testa a testa tra i due giocatori sul circuito maggiore, l’azzurro è sotto per 3-1 dopo aver l’ultimo incrocio disputato lo scorso anno nella semifinale di Gstaad.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Tsitsipas, quarto di finale del torneo ATP 500 di Dubai. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-TSITSIPAS, ATP DUBAI

Giovedì 27 febbraio

Quarto match dalle ore 11.00 Matteo Berrettini vs Stefanos Tsitsipas

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 1, si giocheranno Auger-Aliassime-Cilic, Nardi-Halys (non prima delle ore 13.00) e Medvedev-Griekspoor (non prima delle ore 16.00). A seguire toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203); Sky Sport Max (canale 205) fino alle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.