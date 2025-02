Berrettini guadagna un’altra posizione nel ranking ATP: dove può arrivare a Dubai

Matteo Berrettini prosegue in maniera brillante il proprio cammino nel torneo ATP 500 di Dubai: dopo aver avuto la meglio sul francese Gael Monfils, il tennista italiano si è imposto in due set contro l’australiano Christopher O’Connell e si è così meritato il diritto di giocare i quarti di finale sul cemento emiratino. Il romano dovrà ora superare un ostacolo decisamente ostico se vorrà accedere alle semifinali, migliorando quanto fatto settimana scorsa a Doha.

Il successo odierno ha permesso a Matteo Berrettini di scalare un’altra posizione nel ranking ATP virtuale, dove ora staziona in 28ma posizione con 1.620 punti all’attivo. Il 28enne aveva incominciato la settimana da numero 30 del mondo e già ieri aveva scalato un gradino, oggi ha superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard che gli rimarrà sicuramente alle sue spalle in occasione dell’aggiornamento di lunedì 3 marzo, visto che il transalpino è stato eliminato in Medio Oriente.

L’eventuale qualificazione alle semifinali, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e l’olandese Tallon Griekspoor, gli permetterebbe di incamerare altri 100 punti e di issarsi a quota 1.720, ma non cambierebbe la sua proiezione nel ranking virtuale visto che resterebbe in 28ma piazza. La musica sarebbe differente in caso di approdo all’atto conclusivo: disputando la finale, infatti, Matteo Berrettini si isserebbe a quota 1.850 punti e sarebbe virtualmente 26mo.

E se dovesse vincere il torneo? Alzando al cielo il trofeo volerebbe a 2.020 punti e busserebbe alle porte della top-20, visto che sarebbe virtualmente 22mo. Sarebbe il miglior viatico in vista dell’intensissimo mese di marzo che prevede i Masters 1000 di Indian Wells e Miami sul cemento statunitense.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP aggiornato il 24 febbraio: 30mo con 1.530 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Dubai: 28mo con 1.620 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Dubai: 28mo con 1.720 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Dubai: 26mo con 1.850 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Dubai: 22mo con 2.020 punti.