ATP Dubai, Stefanos Tsitsipas sfiderà Matteo Berrettini nei quarti di finale. Avanza Medvedev

Completato il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP500 di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, ottime notizie per l’Italia, viste le vittorie di Luca Nardi e di Matteo Berrettini. Il pesarese si è imposto contro il belga Zizou Bergs per 6-4 7-6 (3) e affronterà il francese Quentin Halys, a segno nella sfida contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 7-6 (5) 6-4.

Berrettini, invece, si è imposto contro l’australiano Chris O’Connell per 7-6 (2) 6-2 e si è guadagnato l’accesso ai quarti dove giocherà contro il greco Stefanos Tsitsipas. L’ellenico (n.11 ATP) ha battuto il russo Karen Khachanov (n.24 del ranking) con il punteggio di 7-6 (4) 2-6 6-4. Una partita in cui il nativo di Atene ha fatto vedere il proprio carattere nella lotta punto a punto.

Pronostici rispettati nell’ottavo tra il russo Daniil Medvedev (n.1 del seeding) e il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.29 del mondo): 6-4 6-4 lo score in favore del moscovita. Medvedev giocherà nei quarti contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.47 del ranking), uscito vittorioso dalla sfida non semplice contro l’altro transalpino Ugo Humbert (n.15 del mondo) con lo score di 4-6 6-3 6-2.

Missione compiuta in rimonta per Felix Auger-Aliassime. Il canadese (n.21 del mondo) ha piegato il portoghese Nuno Borges (n.38 del ranking) col punteggio di 4-6 6-3 7-5 e affronterà un giocatore che questa settimana sembra essere tornato “a vita”, ovvero Marin Cilic. Il vincitore degli US Open 2014 ha regolato l’australiano Alexei Popyrin (n.27 del ranking) con lo score di 5-7 6-3 6-4.