LIVE Bellucci-Medvedev, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: niente da perdere contro l’ex n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 2° turno (ottavi di finale) di un sorprendente Mattia Bellucci (q) e la testa di serie numero 2 Daniil Medvedev (RUS). L’ATP 500 di Rotterdam oggi vive l’Italian Day!

Il lombardo ha ben impressionato al servizio (21 ace su 21 game in battuta) e in generale a Rotterdam, dove si è qualificato assai nettamente sconfiggendo avversari a lui inferiori, ma pur sempre da sconfiggere: al secolo le WC olandesi Boogard e Brouwer. Ecco che nel tabellone principale Bellucci ha poi sfruttato il miglior sorteggio di tutti: l’altra WC locale Rottgering. Adesso, come premio, Medvedev in crisi nera!

Il russo ha vinto in rimonta contro un coriaceo Stan Wawrinka nella giornata di lunedì e, negli ultimi tempi, non sembra più essere in grado di stare al passo con i migliori del mondo. La sconfitta agli Australian Open per mano di Learner Tien ha sicuramente fatto male al russo, che potrebbe anche uscire dai primi 10 giocatori del mondo se non sapesse di colpo rialzare l’asticella.

In chiave ranking: Bellucci è stato benedetto dai tre sorteggi favorevoli, che gli hanno permesso di mettere tantissimi punti in cascina, in un torneo ricco come un ATP 500. I punti conquistati sono infatti 75! Con questo risultato l’azzurro è già sicuro di entrare nei primi 90 (81° live), e di mettersi quindi al sicuro in vista dell’uscita dell’Entry List del Roland Garros, ma questo solo provvisoriamente. Servirebbe un’impresa oggi, per essere pressoché sicuro anche di prendere parte a Miami, lui che non sarà direttamente in tabellone a Indian Wells.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del primo confronto diretto tra Mattia Bellucci e Daniil Medvedev, si gioca per un posto in quarti contro Tsitsipas, Berrettini o Griekspoor. Si gioca alle 19:30, vi aspettiamo!