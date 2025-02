ATP 250 Buenos Aires, avanzano ai quarti Musetti e Navone. Schwartzman chiude la carriera

Il torneo ATP 250 di Buenos Aires allinea il tabellone ai quarti di finali con gli ultimi quattro match del secondo turno. Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale battendo agevolmente Corentin Moutet e Mariano Navone estromette dal torneo il danese Holger Rune. Lo spagnolo Pedro Martinez batte nettamente Schwartzman nell’ultima partita della carriera per l’argentino.

In apertura di giornata il brasiliano Joao Fonseca vince, in due ore e dodici minuti, contro l’argentino Federico Coria imponendosi con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 e accede così ai quarti di finale. Il brasiliano, dopo aver perso nettamente il primo set, ottiene il break nel secondo gioco della seconda partita e riesce a difenderlo fino alla fine chiudendo i conti con il turno di servizio del decimo game. Nel terzo parziale Fonseca va via in progressione, toglie due volte il servizio all’avversario e completa così la sua rimonta.

Si chiude contro lo spagnolo Pedro Martinez la carriera di Diego Schwartzman. Il tennista iberico supera il giocatore argentino con un netto 6-2 6-2 in un’ora e diciassette minuti e affronterà nei quarti di finale Lorenzo Musetti. Il numero sedici del mondo regola, in un’ora e mezza, il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-2 6-3 dominando la scena contro un rivale che avrebbe potuto creargli più di un problema. Nel primo set Musetti ottiene il break nel quarto gioco, annulla all’avversario le palle break del game successivo e chiude i conti togliendo il servizio al francese nell’ottavo game. Nel secondo parziale Moutet prova ad alzare il livello del suo gioco e si procura due volte l’opportunità di strappare il servizio al rivale, occasioni che il giocatore toscano annulla autorevolmente. Nel sesto gioco Musetti ottiene il break a zero e difende i suoi turni di servizio fino alla fine chiudendo l’incontro al nono game.

Esce, per la seconda settimana consecutiva, agli ottavi di finale il danese Holger Rune. L’argentino Mariano Navone elimina la testa di serie numero due del torneo in un’ora e quarantadue minuti con il punteggio di 6-1 7-6(7-2) e affronterà nei quarti di finale Joao Fonseca. L’argentino domina la scena nel primo set, annulla tutte le palle break concesse all’avversario e chiude la partita con venti punti in più rispetto al tennista danese, 76 a 56.