LIVE Sonego-Humbert, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro il n.17 del mondo

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 250 di Marsiglia tra Lorenzo Sonego ed il francese Ugo Humbert. Settimo confronto diretto tra i due con la situazione attualmente in perfetta parità. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il belga Zizou Bergs ed il cinese Zhizhen Zhang.

Sonego, trentenne torinese, si presenta all’appuntamento francese voglioso di confermarsi dopo gli straordinari Australian Open in cui si è issato fino ai quarti di finale. Come già dimostrato in carriera il piemontese è in grado di esprimersi ad alti livelli su tutte le superfici, con il cemento che continua a rappresentare la sua prima scelta in questo avvio di 2024. L’azzurro ha superato nel primo turno l’olandese Van de Zandschulp prima di beneficiare del ritiro del francese van Assche.

Dal canto suo Humbert, ventiseienne di Metz, è giunto ai quarti di finale del torneo transalpino a margine della vittoria in due parziali sul kazako Bublik. Issatosi fino agli ottavi del primo Slam stagionale il francese in carriera vanta 6 titoli e detiene il trofeo conquistato nella passata stagione dopo aver battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in finale.

Il quarto di finale dell’ATP 250 di Marsiglia tra Lorenzo Sonego ed il francese Ugo Humbert sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 12.30 dopo Goransson/Verbeek-Gille/Zielinski e Bergs-Zhang. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!