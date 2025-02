ATP Marsiglia 2025: Medvedev senza fatica, Hurkacz è già fuori

Anche oggi il tennis non si è fermato. Solito palinsesto ricchissimo di incontri interessanti che di certo fanno sempre gola ai tanti appassionati di questo sport. E nemmeno l’ATP 250 di Marsiglia 2025 ha frenato la propria inarrestabile corsa. Il torneo che si sta svolgendo presso il Palais des Sports ha regalato ben quattro match, validi tutti per gli ottavi di finale. I primi a scendere in campo sul cemento indoor sono stati il numero 8 del seeding, Nuno Borges, e il belga Zizou Bergs.

In ben due ore e dieci minuti Borges, 39esimo nel ranking mondiale, è stato eliminato da Bergs. Il tabellone finale recitava 6-2 6-7 6-2 a favore dell’atleta nato a Lommel. Subito dopo questa sfida, è stato il turno dell’avversario che affronterà lo stesso Bergs nel corso dei quarti di finale. Si tratta di Zhizhen Zhang. Il 52esimo al mondo con il punteggio di 6-4 6-7 6-3, a sorpresa, ha estromesso dalla competizione Hubert Hurkacz.

Quest’ultimo, vittima eccellente dalla racchetta cinese, era la testa di serie numero 4 e 20° nel ranking mondiale. Successivamente a calcare il cemento francese è stato Daniil Medvedev. Il numero 1 del seeding ha passeggiato contro il francese Pierre-Hugues Herbert trionfando 6-2 6-4. Micidiale la prima di servizio per il russo: ha fatto registrare il dato di 26 su 29 e dunque il 90% di realizzazione.

A chiudere questa lunghissima giornata ci hanno pensato il tedesco Jan-Lennard Struff e Hugo Grenier. Match interminabile tra i due e soprattutto intensissimo. A continuare però la propria corsa in questo Open 13 Provence sarà Struff che se la vedrà con Medvedev. 6-4 5-7 6-4 il punteggio finale. Appuntamento a domani per i quarti di finale con il nostro Lorenzo Sonego impegnato con Ugo Humbert.