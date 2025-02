Matteo Arnaldi vince la battaglia con Tien e accede ai quarti a Delray Beach: decisivo il tiebreak del 3° set

Matteo Arnaldi stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 250 di Derlay Beach. Il tennista ligure si reso protagonista di una bella vittoria contro il giovane talento americano Learner Tien, numero 82 del mondo, che si era messo in luce agli Australian Open, raggiungendo gli ottavi dove è stato poi sconfitto da Lorenzo Sonego. Un successo arrivato dopo una battaglia di quasi tre ore, con una bella rimonta nel terzo set, per Arnaldi, che si è imposto con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. Ora sul suo cammino ci sarà un altro americano, Brandon Nakashima, che ha battuto in rimonta il connazionale Reilly Opelka.

Il tennista italiano ha chiuso il match con addirittura 24 ace, ottenendo anche il 78% di punti vinti quando ha servito la prima. Certo il rendimento con la seconda è stato basso (40%), ma sicuramente per Arnaldi è stato fondamentale aver annullato dieci delle quattordici palle break concesse.

L’inizio di partita è tutto in favore di Arnaldi. L’azzurro domina e strappa il servizio nel terzo game all’americano. I break di vantaggio diventano anche due con Arnaldi che toglie la battuta all’avversario anche nel quinto gioco e scappa sul 4-1. Sembra un set finito ed invece Tien recupera immediatamente uno dei due break di svantaggio e poi pareggia i conti nell’ottavo gioco con il secondo break consecutivo. Il set scivola così al tie-break, con Arnaldi che riesce ad imporsi per 7-4.

Nonostante il set vinto, Arnaldi comincia malissimo il secondo subendo immediatamente il break in apertura. La testa di serie numero quattro ha la possibilità dell’immediato contrbreak, ma non riesce a sfruttarla. Tien conserva il vantaggio e non concede più nulla nei propri turni di servizio, andando a chiudere sul 6-4 e portando il match in parità.

Anche il terzo set parte negativamente per l’azzurro, che nel terzo gioco perde a zero il servizio. Arnaldi sembra sul punto di crollare sia nel quinto sia nel settimo gioco, annullando ben cinque palle break. Tien comunque si porta sul 5-3 con la possibilità di servire per il match nel decimo gioco. L’americano, però, trema e l’azzurro ne approfitta, trovando il controbreak proprio all’ultima occasione. Arnaldi ha anche un match point nel dodicesimo game, ma Tien si salva e porta il set ancora al tie-break. Arnaldi domina per 7-1 e si qualifica per i quarti di finale.