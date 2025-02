ATP Delray Beach 2025: Arnaldi ai quarti, Fritz implacabile

Tennis no stop anche quando tutta l’Italia dovrebbe dormire visti gli orari notturni, ma probabilmente c’è chi preferisce seguire ad esempio Matteo Arnaldi. Il tennista tricolore infatti, a partire dalla mezzanotte italiana, è andato in scena nel torneo ATP 250 di Delray Beach edizione 2025. Prova di carattere, di cuore e soprattutto di tecnica dell’atleta del Bel Paese che si è imposto in due ore e 49 minuti con il risultato di 7-6 4-6 7-6. Contro la wild card Learner Tien, tennista statunitense, è servito il miglior Arnaldi.

L’azzurro, numero 4 del seeding, ha così ottenuto il pass per i quarti di finale del torneo dove affronterà un altro americano: Brandon Nakashima. Dopo la partita del nostro tennista, è stato il momento del numero 1 del seeding, Taylor Fritz. Quest’ultimo, detentore del torneo dopo aver battuto nella finale del 2024 Tommy Paul, proverà a ripetersi e lo ha dimostrato anche questa notte. Il tennista a Stelle e Strisce ha estromesso dalla competizione il cinese Yunchaokete Bu con il punteggio di 7-6 6-2.

E nella serata di ieri, prima dei successi di Arnaldi e del già citato Fritz, abbiamo avuto modo di assistere ad altri due scontri, validi sempre per gli ottavi di finale del torneo che si sta disputando sul cemento all’aperto. Uno interessava da vicino Arnaldi, ed è stato il match tra la wild card Reilly Opelka e Brandon Nakashima.

Come già anticipato il derby tutto americano l’ha conquistato a suon di 3-6 7-5 6-2 il numero 6 del seeding. Anche Alejandro Davidovich Fokina si rivedrà sui campi in Florida del Delray Beach Tennis Center. Eliminato il numero 123 nel ranking mondiale Mackenzie McDonald con lo score di 6-2 5-7 6-0.