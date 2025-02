Nadia Battocletti macina record italiani: folata sui 3000 metri al debutto indoor

Nadia Battocletti ha prontamente illuminato la scena al suo debutto stagionale al coperto, firmando il nuovo record italiano dei 3000 metri. La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri ha infatti stampato un interessante 8:30.82 a Lievin (Francia), dove va in scena una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Ottimi segnali in vista degli Europei e dei Mondiali Indoor che ci terranno compagnia nel mese di marzo.

La fuoriclasse trentina ha ritoccato di ben undici secondi il precedente primato nazionale, che ella stessa aveva timbrato tre anni fa a Val De Reuil (8:41.72). La 24enne è tornata in cimentarsi in un evento indoor (dove si gareggia su una pista di 200 metri, la metà di quella all’aperto) e ha nuovamente dimostrato la sua caratura agonistica dopo un intenso inverno in cui ha vinto gli Europei di Cross, la BOclassic, il Campaccio e il Cross di Alà dei Sardi.

Nadia Battocletti si è staccata attorno a metà gara dal terzetto etiope che ha corso su ritmi forsennati nel tentativo di attaccare il record del mondo (8:16.60 detenuto dalla loro connazionale Genzebe Dibaba) e ha chiuso in quarta posizione alle spalle di Freweyni Hailu (8:19.98, miglior prestazione mondiale stagionale), Gudaf Tsegay (8:25.12) e Birke Haylom (8:25.37), precedendo l’olandese Maureen Koster (8:33.47) e l’altra etiope Yenawa Nbret (8:35.86).