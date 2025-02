Atletica, Luca Sito punta al record italiano indoor nei 400. Cinque azzurri in gara a Karlsruhe

Dopo Astana, Belgrado, Boston e Ostrava, il World Indoor Tour 2025 di atletica leggera fa tappa domani (venerdì 7 febbraio) a Karlsruhe per il quinto appuntamento stagionale di livello Gold. Saranno cinque gli italiani impegnati nella località tedesca a poche settimane dagli Assoluti indoor (22-23 febbraio) e soprattutto dagli Europei al coperto di Apeldoorn (6-9 marzo).

Grande attesa per il primatista nazionale outdoor dei 400 metri (44.75) Luca Sito, reduce da un convincente 46.44 al Memorial Giovannini di Ancona e pronto a mettere nel mirino l’ormai datato record italiano indoor di Ashraf Saber (45.99 a Valencia l’1 marzo 1998) magari già a Karlsruhe confrontandosi tra gli altri con il sudafricano Zhakiti Nene (44.74 il PB all’aperto) e lo statunitense Brian Faust.

Obiettivo personale sempre nei 400 anche per Alice Mangione, che spera di migliorare il 53.04 di Nantes per avvinare il suo primato indoor di 52.60. La siciliana trova nel meeting teutonico la britannica Lina Nielsen (bronzo olimpico e mondiale indoor in staffetta) e l’olandese Naomi Van den Broeck come possibili avversarie di riferimento.

Test importante a Karlsruhe per Federico Riva, in gara nei 1500 dopo essere stato anche primatista italiano indoor della distanza lo scorso anno con 3:36.74. Italia che verrà rappresentata anche da Federica Del Buono nei 3000 metri (in cui è attesa l’etiope finalista olimpica delle siepi Lomi Muleta) e da Oliver Mulas nei 60 ostacoli uomini.