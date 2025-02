Atletica, Kelly Doualla torna in gara: grande firma ai Campionati Allievi. I giovani azzurri da osservare

Kelly Doualla sarà la più attesa ai Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi che si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 7-8 febbraio. Uno dei migliori talenti del panorama tricolore si cimenterà sui 60 metri dopo aver corso un superlativo 7.23 proprio nel capoluogo marchigiano in occasione del Memorial Giovannini.

Dopo aver siglato il record europeo under 18 e il record italiano under 20, la 15enne lombarda cercherà di illuminare nuovamente la scena e sul rettilineo sarà affiancata da Margherita Castellani (argento europeo di categoria sui 200), Carlotta Suppini, Benedetta Dambruoso, Viola Canovi. Alessia Succo sarà la grande favorita dei 60 ostacoli dopo aver siglato la miglior prestazione italiana tra le minorenni (8.19). Altri nomi di rilievo nel settore femminile sono quelli di Laura Frattaroli (400 metri), Caterina Caligiana e Diletta Ballerini (800 e 1500 metri).

Tra i ragazzi, invece, riflettori puntati su Edwin Fermin Galvan e Leonardo Pratali, entrambi forti di un 6.83 sui 60 metri e a cinque centimetri dalla miglior prestazione italiana under 18. Daniele Inzoli, promessa molto talentuosa del salto in lungo, ha deciso di non cimentarsi nella specialità prediletta e si concentrerà sulla velocità. Da seguire anche Valerio Tagliaferri (400 metri), Valerio Ciaramella e Nicola Girardini (800 e 1500 metri), Filippo Vedana (60 ostacoli), Nicolò Vidal (marcia) e Gabriele Belardi (salto con l’asta).