Quando torna in gara Jacobs? Nuova occasione già a New York

Marcell Jacobs deve voltare pagina dopo un debutto stagionale al di sotto delle aspettative in quel di Boston (6.69 in batteria, poi 6.63 in finale da ripescato grazie all’infortunio del nigeriano Udodi Onwuzurike) e avrà la possibilità di riscattarsi già questo fine settimana a New York in occasione dei Millrose Games, valevoli come sesta tappa Gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera.

“Non dico che dovessi correre 6.40, ma nemmeno 6.63 o il crono della batteria. In allenamento si vedevano altri tempi e oggi mi aspettavo di stare intorno ai 6.50. Bisogna rivedere un po’ di cose, l’importante è aver ricominciato a gareggiare: a volte si inizia in salita, altre volte in discesa. Settimana prossima si corre di nuovo per provare a ottenere i tempi che so di valere“, il commento del Campione Olimpico di Tokyo 2021 sui 100.

Lo sprinter lombardo tornerà in azione sempre sui 60 metri nella giornata di sabato 8 febbraio a New York per provare a ritrovare buone sensazioni in vista del primo grande appuntamento della stagione indoor: i Campionati Europei al coperto di Apeldoorn (6-9 marzo). Lo step successivo dovrebbe essere quello dei Mondiali in sala di Nanchino (21-23 marzo) prima di concentrarsi esclusivamente sulla stagione outdoor.

Recentemente, in un’intervista concessa a Citius Mag, Jacobs aveva dichiarato: “I miei obiettivi immediati per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei indoor e la costruzione di solide basi per la stagione all’aperto. La costanza e il miglioramento in ogni gara sono le mie priorità e il mio obiettivo è raggiungere il massimo nei momenti giusti, proprio come ho fatto nel 2024″.