Atletica, Furlani e Weir vincono nel World Indoor Tour con il mondiale stagionale. Tecuceanu in luce, Fabbri fatica

L’Italia ha festeggiato due belle vittorie nella quarta tappa del World Indoor Tour (livello gol, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto) andata in scena oggi pomeriggio a Ostrava (Cechia). Mattia Furlani si è imposto nel salto in lungo con un balzo da 8.23 metri, firmato al quinto tentativo e con la nuova rincorsa da 18 passi. Zane Weir ha fatto la differenza nel getto del peso con una spallata da 21.39 alla quarta prova, in una gara dove l’atteso Leonardo Fabbri non è andato oltre la quinta piazza (20.65 e quattro nulli).

Entrambi i successi italiani sono stati accompagnati dalla miglior prestazione mondiale stagionale. Catalin Tecuceanu ha offerto una prestazione interessante sugli 800 metri, chiudendo al secondo posto con il tempo di 1:45.35 (secondo crono della sua carriera, a trentacinque centesimi dal già suo record italiano). L’azzurro ha cercato il successo sferrando l’attacco al belga Eliott Crestan (1:44.69), non riuscendo però a operare il sorpasso sul rettilineo conclusivo.

Lo statunitense Ronnie Baker ha vinto i 60 metri con un rilevante 6.50 davanti al cubano Reynier Mena (6.55), mentre tra le donne la lussemburghese Patrizia van der Weken ha prevalso per un centesimo nel duello con la polacca Ewa Swoboda (7.08 a 7.09). Lo svedese Erik Erlandsson ha dettato legge sui 200 metri in 20.43 (world lead), ottavo tempo per Diego Pettorossi (21.50). Mondiale stagionale anche sui 400 metri per mano dell’ungherese Attila Molnar (45.08) e dell’olandese Lieke Klaver (50.92).

La slovacca Gabriela Gajanova ha vinto gli 800 metri (2:02.16), il portoghese Isaac Nader ha avuto la meglio sui 1500 metri (3:39.88), l’etiope Freweyni Hailu ha stampato la world lead sui 3000 metri (8:24.17). Roberta Bruni si è fermata al settimo posto nel salto con l’asta (4.40, poi tre nulli a 4.58) vinto dalla slovena Tina Sutej (4.70).