Atletica, chi parteciperà ai Campionati Italiani indoor? Fabbri, Iapichino, Dosso e Diaz sugli scudi

I Campionati Italiani Indoor di atletica si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 22-23 febbraio. Gli Assoluti rappresentano una tappa importante di avvicinamento ai grandi eventi internazionali che ci terranno compagnia nelle prossime settimane, ovvero gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino). All’evento parteciperanno diversi big del movimento tricolore, pronti a inseguire prestazioni di un certo calibro e a testare la propria condizione fisica.

Tra le atlete più attese spicca la velocista Zaynab Dosso, che domenica pomeriggio si è imposta sui 60 metri a Torun con il rilevante tempo di 7.05: l’emiliana ha battuto avversarie di un certo calibro e ha siglato il secondo tempo mondiale di questa annata agonistica, nel capoluogo marchigiano proverà a migliorarsi e magari ad avvicinare il suo primato nazionale (7.02). Riflettori puntati anche sulla pedana del getto del peso, dove si fronteggeranno Leonardo Fabbri e Zane Weir: il toscano detiene la world lead con i 21.95 metri di Lievin ed è reduce da tre successi ottenuti proprio davanti al compagno di allenamenti.

Ci sono grandi aspettative anche su Larissa Iapichino, pronta a strabiliare nel salto in lungo dopo aver aperto la stagione con una confortante prova da 6.86 metri a Padova. Andy Diaz sarà l’unico medagliato delle Olimpiadi di Parigi 2024 a partecipare a questo evento: sarà la sua seconda uscita del 2025 dopo il buon esordio di Metz con 17.31 metri e proverà a progredire nel salto triplo. Saranno infatti assenti altre stelle come Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Lorenzo Simonelli (giusto per menzionarne alcune).

Marta Zenoni e Alice Mangione hanno siglato durante l’inverno i record italiani rispettivamente di 1500 metri e 400 metri: saranno le due atlete di punta in queste specialità, come Catalin Tecuceanu ed Eloisa Coiro lo saranno sugli 800 metri insieme a Ludovica Cavalli e Federico Riva. Luca Sito è atteso al doppio giro di pista, consueto duello tra Elisa Molinarolo e Roberta Bruni nel salto con l’asta. Da seguire giovani come Elisa Valensin (400 metri), Matteo Sioli (salto in alto), Daniele Inzoli (salto in lungo), Erika Saraceni (salto triplo) e Simone Bertelli (salto con l’asta).