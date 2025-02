Mattia Furlani batte Tentoglou! Vittoria a Torun con una misura da brividi, sconfinato mondiale stagionale

Mattia Furlani ha battuto Miltiadis Tentoglou per la prima volta in carriera! Questa è una delle grandi notizie che arrivano da Torun (Polonia), dove è andata in scena la penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale di atletica al coperto). Il giovane fenomeno laziale è riuscito ad avere la meglio nei confronti del fuoriclasse greco: il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa si è inchinato al cospetto dell’azzurro, che si è fatta un regalo per il proprio ventesimo compleanno con un ritardo di nove giorni e ha conquistato il secondo successo stagionale dopo quello di due settimane fa a Ostrava (sempre in ambito World Indoor Tour).

Mattia Furlani aveva battagliato ad armi pari con l’ellenico durante la passata stagione: ai Mondiali Indoor di Glasgow dovette accontentarsi dell’argento soltanto per la seconda misura (8.22 il miglior salto per entrambi), agli Europei di Roma salì sul secondo gradino del podio (8.38) e alle Olimpiadi di Parigi 2024 si mise al collo il bronzo con 8.34. Il nostro portacolori ha vinto una gara di notevole spessore tecnico con un eccellente balzo da 8.37 metri, migliorando di 14 centimetri la miglior prestazione mondiale che egli stessi aveva siglato lo scorso 4 febbraio in Cechia eguagliando lo svedese Thobias Montler.

Il primatista mondiale under 20 ha trovato la misura sensazionale all’ultimo tentativo: con la certezza del successo in questo appuntamento davanti a Tentoglou e a Montler (8.03 per entrambi) grazie agli 8.21 metri firmati al terzo affondo, l’azzurro ha voluto esagerare mostrando ancora una volta tutto il suo enorme talento e si è fermato a un solo centimetro dal suo personale (il già citato 8.38 dell’ultima rassegna continentale all’aperto), firmando la sua miglior prestazione in sala. Ricordiamo che il record italiano appartiene ad Andrew Howe con lo storico 8.47 che il 30 agosto 2007 gli valse l’argento iridato.

Mattia Furlani aveva aperto la gara con un paio di nulli minimi (il segno sulla sabbia era sempre nei pressi degli otto metri e venti centimetri). Dopo la stoccata valsa la vetta della classifica (8.21 al terzo tentativo), Mattia Furlani ha firmato un 7.86 in controllo e poi un altro nullo sempre molto lungo prima del volo che fa sognare.