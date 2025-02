Leonardo Fabbri si conferma solido e vince la terza gara di fila: nuova doppietta con Weir in Cechia

Leonardo Fabbri ha voluto verificare ulteriormente la propria condizione fisica, dopo aver firmato la miglior prestazione mondiale stagionale di getto del peso (21.95 metri giovedì sera a Lievin) e aver piazzato un solido 21.62 domenica pomeriggio a Torun. Il primatista italiano, che lo scorso anno accarezzò la mitica fettuccia dei 23 metri in versione outdoor, si è presentato a Nehvizdy (Cechia) per prendere parte a una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica in sala).

Il toscano, argento iridato all’aperto e bronzo mondiale al coperto, ha vinto la terza gara consecutiva (quelle disputate in Francia e in Polonia erano di livello gold) con una spallata da 21.45 metri firmata all’ultimo tentativo. Il Campione d’Europa all’aperto aveva incominciato la gara con un paio di 21.31, poi aveva infilato tre nulli (l’ultimo era sembrato particolarmente lungo). Leonardo Fabbri sembra essere in buona condizione fisica, ma deve ancora trovare il guizzo giusto per sfondare il muro dei 22 metri.

Andare oltre quella soglia con continuità è l’obiettivo della stagione del 27enne, che nella passata annata agonistica aveva offerto grandi prove di solidità e costanza. Lo rivedremo in gara nel weekend ai Campionati Italiani Assoluti: al PalaCasali di Ancona cercherà di trovare buone sensazioni in vista degli appuntamenti internazionali del prossimo mese, ovvero gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino).

Terza doppietta consecutiva con Zane Weir, che ha chiuso in seconda posizione con 21.19 metri siglati alla seconda priva, salvo ritirarsi prima della quinta apparizione in pedana. Il ceco Tomas Stanek ha completato il podio (20.88) precedendo il rumeno Andrei Rares Toader (20.74) e Nick Ponzio (20.67).