Larissa Iapichino pimpante all’esordio: misura brillante, terza al mondo con la nuova rincorsa

Larissa Iapichino ha aperto in maniera brillante la propria annata agonistica, rendendosi protagonista un eccellente balzo da 6.86 metri nella gara di salto in lungo a inviti andata in scena al PalaIndoor di Padova. La toscana ha centrato la misura di spessore in occasione del sesto e ultimo tentativo nella località veneta, dove aveva deciso di cimentarsi preferendola all’ISTAF Indoor di Düsseldorf (Germania) come aveva invece precedentemente annunciato.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha testato la nuova rincorsa da 17 passi senza preavvio, partendo da ferma con il piede sinistro (fino alla scorsa stagione utilizzava i 15 passi con preavvio), e il primo esperimento si è rivelato decisamente convincente. La 22enne, medaglia d’argento agli Europei di Roma, si è resa protagonista di una gara in crescendo: nullo in apertura, 6.69 alla seconda prova, 6.68 al terzo tentativo, 6.83 al quarto assalto, poi un nullo e infine la stoccata a effetto che fa capire che l’azzurra è sulla strada giusta.

La nostra portacolori, al rientro in gara dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e la vittoria nella finale della Dimond eague, si è fermata a undici centimetri dal suo personale (nonché record italiano), ovvero il 6.97 che due anni fa le valse la medaglia d’argento agli Europei Indoor di Istanbul. Contando anche le prestazioni all’aperto, quella odierna è l’ottava misura in carriera per Larissa Iapichino (la terza in sala) e rappresenta il suo miglior debutto di sempre.

Al momento è la terza al mondo nel 2025 alle spalle della tedesca Malaika Mihambo (7.07) e della bahamense Anthaya Charlton (6.98). Larissa Iapichino può così puntare con grande ottimismo verso i Campionati Italiani Assoluti Indoor, in programma ad Ancona il 22-23 febbraio, per poi presentarsi con importanti ambizioni agli Europei in sala previsti ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo: oggi è andata dieci centimetri oltre il minimo fissato per la partecipazione alla rassegna continentale.