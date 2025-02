Calendario Campionati Italiani atletica indoor 2025: programma, orari, tv, streaming

Tra sabato 22 e domenica 23 febbraio il PalaCasali di Ancona ospiterà i Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica 2025. Dopo una splendida prima parte di stagione al coperto, c’è grande attesa in vista di una rassegna tricolore che rappresenta anche l’ultima occasione per ottenere il minimo o migliorare il ranking in ottica qualificazione agli Europei in sala di Apeldoorn (6-9 marzo).

Gli Assoluti di Ancona saranno importanti anche come tappa di passaggio nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali indoor di Nanchino, previsti in Cina dal 21 al 23 marzo. Il campo partenti non è stato ancora ufficializzato, ma dovrebbero essere presenti al PalaCasali tanti campioni del movimento azzurro oltre ad una lunga serie di giovani promesse in rampa di lancio.

In palio complessivamente 24 titoli individuali e 2 a squadre (le staffette) per un weekend che si preannuncia oltremodo spettacolare ed in cui potrebbero essere stabiliti del nuovi record nazionali. Di seguito il calendario giornaliero, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2025 di atletica leggera.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA INDOOR 2025

Sabato 22 febbraio

12.30 Salto con l’asta (femminile)

13.15 60 ostacoli, batterie (femminile)

13.30 Salto in lungo (maschile)

13.35 60 ostacoli, batterie (maschile)

14.00 1500 metri (femminile)

14.15 1500 metri (maschile)

14.35 60 ostacoli, finale (femminile)

14.45 60 ostacoli, finale (maschile)

15.15 Salto in lungo (femminile)

15.30 Salto in alto (maschile)

16.00 Salto con l’asta (maschile)

16.05 5000 metri di marcia (maschile)

16.45 400 metri, batterie (femminile)

17.05 400 metri, batterie (maschile)

17.30 3000 metri di marcia (femminile)

Domenica 23 febbraio

14.15 60 metri, batterie (femminile)

14.30 Getto del peso (maschile)

14.30 60 metri, batterie (maschile)

14.40 Salto triplo (maschile)

14.55 400 metri, finale (femminile)

15.05 400 metri, finale (maschile)

15.25 60 metri, finale (femminile)

15.40 60 metri, finale (maschile)

15.50 3000 metri (femminile)

16.10 800 metri (femminile)

16.10 Getto del peso (femminile)

16.15 Salto in alto (femminile)

16.20 Salto triplo (femminile)

16.15 800 metri (maschile)

16.45 3000 metri (maschile)

17.15 4×2 giri (femminile)

17.35 4×2 giri (maschile)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA INDOOR 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Rai Play (palinsesto da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.