Atletica, Campionati Italiani indoor 2025: i minimi di qualificazione per Europei e Mondiali

I Campionati Italiani Indoor 2025 di atletica leggera si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 22-23 febbraio. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano con tante stelle del panorama tricolore pronte a mettersi in luce durante un fine settimana che proietta verso i grandi appuntamenti del prossimo mese. La rassegna nazionale rappresenterà l’ultima occasione per ottenere il minimo utile per partecipare agli Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo.

Per strappare la prestazione utile per meritarsi la presenza ai Mondiali Indoor, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo ci sarà invece tempo fino al 9 marzo (dunque la rassegna continentale sarà nei fatti l’ultima occasione per guadagnarsi il volo verso l’Asia). Ai due appuntamenti di rango potranno partecipare tutti gli atleti in possesso del requisito cronometrico o di misura, ma massimo tre rappresentanti per Nazione.

Ogni specialità ha un numero massimo di posti a disposizione: se non si raggiunge con gli atleti in possesso del minimo, si utilizzerà il ranking per rimpinguare il contingente (i cosiddetti target number). Di seguito i minimi di qualificazione agli Europei Indoor e ai Mondiali Indoor nel 2025.

MINIMI QUALIFICAZIONE EUROPEI INDOOR 2025

Finestra aperta dal 25 febbraio 2024 al 23 febbraio 2025

MASCHILE

60 metri: 6.60 (o 10.05 sui 100 metri, 40 posti)

400 metri: 46.20 (o 45.00 sui 400 outdoor, 30 posti)

800 metri: 1:46.40 (o 1:44.50 sugli 800 outdoor, 30 posti)

1500 metri: 3:37.00 (o 3:32.00 sui 1500 outdoor, 27 posti)

3000 metri: 7:43.00 (o 7:36.00 sui 3000 outdoor, 24 posti)

60 ostacoli: 7.63 (o 13.25 sui 110 ostacoli, 32 posti)

Salto in alto: 2.30 metri (18 posti)

Salto con l’asta: 5.85 metri (18 posti)

Salto in lungo: 8.10 metri (18 posti)

Salto triplo: 17.00 metri (18 posti)

Getto del peso: 21.40 metri (18 posti)

Eptathlon: 6.150 punti (o 8.450 punti nel decathlon, 14 posti)

FEMMINILE

60 metri: 7.20 (o 11.05 sui 100 metri, 40 posti)

400 metri: 52.10 (o 50.70 sui 400 outdoor, 30 posti)

800 metri: 2:02.00 (o 1:59.00 sugli 800 outdoor, 30 posti)

1500 metri: 4:08.00 (o 4:02.00 sui 1500 outdoor, 27 posti)

3000 metri: 8:48.00 (o 8:39.00 sui 3000 outdoor, 24 posti)

60 ostacoli: 8.00 (o 12.80 sui 100 ostacoli, 32 posti)

Salto in alto: 1.96 metri (18 posti)

Salto con l’asta: 4.70 metri (18 posti)

Salto in lungo: 6.80 metri (18 posti)

Salto triplo: 14.35 metri (18 posti)

Getto del peso: 18.90 metri (18 posti)

Pentathlon: 4.600 punti (o 6.650 punti nell’eptathlon, 14 posti)

MINIMI QUALIFICAZIONE MONDIALI INDOOR 2025

Finestra aperta dal 1° settembre 2024 al 9 marzo 2025

MASCHILE

60 metri: 6.55 (o 9.92 sui 100 metri, 56 posti)

400 metri: 45.20 (o 45.20 sui 400 outdoor, 30 posti)

800 metri: 1:45.00 (o 1:45.00 sugli 800 outdoor, 30 posti)

1500 metri: 3:33.50 (o 3:33.50 sui 1500 outdoor, 30 posti)

3000 metri: 7:31.00 (o 7:31.00 sui 3000 outdoor, 15 posti)

60 ostacoli: 7.57 (48 posti)

Salto in alto: 2.34 metri (12 posti)

Salto con l’asta: 5.85 metri (12 posti)

Salto in lungo: 8.26 metri (16 posti)

Salto triplo: 17.40 metri (16 posti)

Getto del peso: 22.00 metri (16 posti)

Eptathlon: (14 posti)

FEMMINILE

60 metri: 7.15 (o 10.90 sui 100 metri, 56 posti)

400 metri: 51.00 (o 51.00 sui 400 outdoor, 30 posti)

800 metri: 2:00.00 (o 2:00.00 sugli 800 outdoor, 30 posti)

1500 metri: 4:03.00 (o 4:03.00 sui 1500 outdoor, 30 posti)

3000 metri: 8:33.00 (o 8:33.00 sui 3000 outdoor, 30 posti)

60 ostacoli: 7.94 (48 posti)

Salto in alto: 1.97 metri (12 posti)

Salto con l’asta: 4.75 metri (12 posti)

Salto in lungo: 6.90 metri (16 posti)

Salto triplo: 14.60 metri (16 posti)

Getto del peso: 19.50 metri (16 posti)

Pentathlon: (14 posti)