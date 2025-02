Elisabetta Cocciaretto travolge Bogdan: sarà derby con Bronzetti a Cluj-Napoca

Meravigliosa Elisabetta Cocciaretto. Dopo il successo di Lucia Bronzetti contro Peyton Stearns, si completa un pomeriggio perfetto nel WTA di Cluj-Napoca tutto a tinte azzurre: la marchigiana batte nettamente la padrona di casa Ana Bogdan con il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco e domani ai quarti di finale troverà proprio Bronzetti per un derby italiano.

Approccio ottimo per Cocciaretto già dal primo set, sempre aggressiva, esplosiva e più sveglia sulla palla rispetto alla sua avversaria. L’azzurra è riuscita a strappare il servizio alla sua avversaria già nel terzo gioco e ad andare subito avanti 3-1. L’unico passaggio a vuoto del match per la n.60 del mondo di fatto è arrivato sul 3-2, quando ha perso malamente la battuta a zero. Un episodio che non l’ha però condizionata: subito infatti la marchigiana è tornata a dominare e ha chiuso sul 6-3 il primo parziale.

Il secondo set è un vero e proprio capolavoro da parte di Cocciaretto che continua a tenere sempre in pugno gli scambi, muove la palla come meglio crede, sposta la sua avversaria che fa sempre più fatica a fare il tergicristallo a destra e a sinistra. In men che non si dica l’italiana si porta sul 5-0 tra un vincente e l’altro, specie dalla parte del rovescio. Cocciaretto che chiude addirittura con un bagel.

Numeri che sono impietosi per Bogdan che ha solo vinto il 40% di punti con la prima di servizio, dall’altra parte una Cocciaretto solidissima in ogni aspetto del gioco, con il 78% di punti vinti con la prima e il 60% con la seconda.