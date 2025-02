Alcaraz perde un’occasione a Doha: solo una manciata di punti recuperati a Sinner nel ranking ATP

Carlos Alcaraz è stato sconfitto da Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha dopo due ore e dieci minuti di grande battaglia. Lo spagnolo aveva saputo recuperare dopo il primo set e si era issato sul 4-2 nel terzo parziale, ha avuto a disposizione una palla break e poi all’improvviso è crollato: il ceco ha strappato il turno di battuta al rivale in due occasioni ed è riuscito a imporsi con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4.

Il numero 3 del mondo, che era reduce dal trionfo nel torneo ATP 500 di Rotterdam, si era presentato a questo appuntamento con il chiaro obiettivo di accorciare le distanze nei confronti di Jannik Sinner e di recuperare terreno prezioso al numero 1 del ranking ATP. L’iberico non aveva infatti fatto mistero di aver fiutato la possibilità di riportarsi in vetta alla graduatoria internazionale dopo la squalifica di tre mesi concordata tra l’altoatesino e la WADA.

Carlos Alcaraz si è dovuto accontentare di raccogliere poche briciole sul cemento della capitale del Qatar: i quarti di finale in un torneo di questo livello assicurano soltanto 100 punti. Il 21enne ha guadagnato dunque questo mistero bottino (dodici mesi fa non aveva preso parte a questa manifestazione) ed è così salito a 7.510 punti, alle spalle del tedesco Alexander Zverev (8.135, ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio con la possibilità di toccare quota 8.535 in caso di successo in Brasile).

Jannik Sinner svetta in prima posizione con 11.330 e ha dunque 3.820 lunghezze di vantaggio su Carlos Alcaraz. Il tennista italiano non perderà punti al Masters 1000 di Indian Wells, dove invece lo spagnolo dovrà difendere i 1.000 punti del trionfo dello scorso anno. La battuta d’arresto odierna complica indubbiamente l’idea di sorpasso che il 21enne si era fatto e rappresenta una buona notizia per il fuoriclasse altoatesino, che spera di rimanere numero 1 del mondo quando terminerà la squalifica (4 maggio), in modo da presentarsi in vetta al ranking ATP agli Internazionali d’Italia che scatteranno il 7 maggio.

RANKING ATP VIRTUALE AL 20 FEBBRAIO

1. Jannik Sinner (Italia) 11.330 (sospeso fino al 4 maggio)

2. Alexander Zverev (Germania) 8.135 (ai quarti all’ATP 500 di Rio, massimo 8.535 punti).

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 7.510 (eliminato ai quarti all’ATP 500 di Doha)

4. Taylor Fritz (USA) 4.900

5. Casper Ruud (Norvegia) 4.325