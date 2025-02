ATP Doha, Jiri Lehecka elimina Alcaraz! Rublev vince un match thrilling, ritiro Medvedev

Giovedì di quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, sul veloce outdoor in Qatar. In campo c’era la testa di serie numero 1, Carlos Alcaraz: lo spagnolo sembrava poter disporre di Jiri Lehecka, ma si è completamente smarrito nel momento decisivo del terzo set.

Finisce 6-3, 3-6, 6-4 per un ottimo Jiri Lehecka in due ore e dieci di gioco: il ceco ha avuto il merito di giocare un match costante e di inserirsi nella costante altalena di Alcaraz. Il murciano era avanti 4-2 nel set decisivo e palla del 5-2, ma ha perso malamente quattro giochi consecutivi. Un k.o. che mostra ancora quelli che sono i suoi limiti dal punto di vista mentale. Per lui ci sarà ora uno tra Berrettini e Draper.

Parte bassa di tabellone che è stata aperta da un match intenso e molto bello vinto da Andrey Rublev su Alex de Minaur in due ore e quaranta di gioco: finisce 6-1, 3-6, 7-6(8) in favore del russo che ha chiuso un match che sembrava stregato all’ottavo match point. Il numero 10 del mondo ha avuto match point in risposta sul 5-2 al terzo, poi al servizio sul 5-3, altri tre in risposta sul 5-4 e infine al terzo match point avuto al tiebreak, non prima averne annullato uno sul 5-6, è riuscito finalmente a chiudere.

Beneficia di un altro colpo di fortuna Felix Auger-Aliassime che sfrutta il ritiro di Daniil Medvedev dopo il 6-3 del primo set (dopo il walkover di Medjedovic al turno precedente): il russo ha spiegato di avere un’intossicazione alimentare ed è andato via dal campo senza neanche stringere la mano al suo avversario.