Alcaraz sorpreso da Nardi: “A un tratto ha iniziato a giocare da n.1 e sentivo di non poter fare nulla”

Dopo la vittoria in tre set su Luca Nardi negli ottavi di finale dell’ATP di Doha, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e prima testa di serie del torneo qatariota, ha analizzato il match a Tennis TV, elogiando l’italiano, capace di strappargli un set, il secondo, risalendo dall’ 1-4.

Lo spagnolo ha parlato di quanto accaduto sul 6-1 4-1: “Stavo giocando bene in quel momento, poi all’improvviso lui ha iniziato a giocare ad un livello più alto di quello che aveva mostrato nella partita. Il punteggio era 4-1 40-40, poi abbiamo giocato un paio di buoni scambi, ma Nardi ha iniziato a giocare come se fosse il numero 1 del mondo. Sinceramente, in quel momento sentivo di non poter fare nulla, quindi quello che ho cercato di fare è stato continuare a combattere il più possibile, restare mentalmente forte qualsiasi cosa potesse accadere“.

I complimenti a Nardi: “Luca ha iniziato a giocare ad un ottimo livello di tennis, ed ammetto che ho abbassato un po’ l’intensità, anche se devo dare a lui tutto il merito di quei momenti. Ho perso un set che stavo vincendo 4-1, ma sono contento di essermi messo tutto alle spalle nel terzo set. Fin dal primo punto del terzo set ho avuto una nuova mentalità, pronto a ripartire da zero“.

L’epilogo nella partita decisiva: “Al di là del livello di tennis che sono riuscito a mostrare nel terzo set, che è sempre importante e deve esserci, terrei il livello mentale che ho offerto. Penso di essere stato molto forte mentalmente, consapevole in ogni momento della situazione in cui mi trovavo, e di aver dato il massimo. Nel terzo set la cosa importante era riprendere il ritmo, avere quell’energia positiva durante la partita e, naturalmente, giocare un buon tennis. Se devo scegliere un aspetto, ciò di cui sono più orgoglioso nell’ultimo set è il modo in cui ho aumentato il mio livello quando ne avevo più bisogno“.