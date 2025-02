Carlos Alcaraz eliminato a Doha! Il ceco Lehecka firma il colpaccio

Clamoroso colpo di scena nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Jiri Lehecka elimina Carlos Alcaraz e si qualifica per le semifinali dopo una partita scoppiettante e che ha visto il ceco imporsi in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Una prestazione sicuramente notevole quella del numero numero 25 del mondo, ma ancora una brutta sconfitta da parte di Alcaraz, che si è clamorosamente spento nel finale di terzo set, quando sembrava in pieno controllo del match.

Non è la prima volta che accade ad Alcaraz di avere questi improvvisi blackout, visto che era avanti 4-2 e con anche la palla per andare 5-2 nel terzo set. Un fattore che sicuramente il numero tre dovrà lavorare molto con il suo staff, perchè queste sono partite che un giocatore del suo calibro non può assolutamente perdere. Dall’altra parte vanno certamente fatti i complimenti a Lehecka, che non ha mai mollato ed è rimasto sempre nella partita. Il ceco ora attende in semifinale il vincente del match tra Matteo Berrettini ed il britannico Jack Draper, che scenderanno in campo tra pochi minuti.

Una partita che Alcaraz perde nonostante i numeri siano dalla sua. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso con 32 vincenti contro i 18 dell’avversario, che ha commesso anche più errori non forzati (36 contro 25). Alcaraz ha ottenuto più punti di Lehecka anche con la prima (74% contro il 73%) ed anche con la seconda (41% contro il 36%).

Partenza lanciata di Alcaraz che trova il break nel terzo gioco, ma la reazione di Lehecka non si fa attendere ed il ceco trova l’immediato controbreak alla quarta occasione dopo che lo spagnolo era comunque riuscito a risalire da 0-40. Una situaizone che si ripete anche nel sesto game e questa volta Lehecka sfrutta la seconda palla break e vola poi sul 5-2. Nel nono game il ceco manca tre set point, annulla anche una palla break e alla fine alla quarta chance chiude sul 6-3, portandosi avanti nel match.

In avvio di secondo set è un altro Alcaraz, molto più concentrato e dentro nella partita. Lo spagnolo si costruisce il break di vantaggio nel quarto game e allunga nel punteggio. Il numero tre del mondo non concede possibilità questa volta al ceco di rientrare nel match e in un delicato nono game al secondo set point riesce a chiudere anche lui sul 6-3 e a trascinare il match al terzo e decisivo set.

L’inerzia della partita è completamente girata ed ora è Alcaraz ad avere il pieno controllo del match. Lehecka annulla una palla break nel terzo game, ma il break è comunque nell’aria e arriva nel quinto gioco con Alcaraz che questa volta riesce a sfruttare la palla break. Sembra finita sul 4-2 in favore dello spagnolo ed incredibilmente la partita gira nuovamente. Lehecka trova coraggio dal controbreak ottenuto nell’ottavo game e poi nuovamente nel decimo gioco, con alcune risposte straordinarie, il ceco strappa ancora il servizio allo spagnolo e chiude per 6-4, conquistando una delle vittorie più importanti finora della carriera.