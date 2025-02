A che ora Simone Deromedis oggi nello skicross di Val di Fassa: programma, tv, streaming, avversari in batteria

Un appuntamento da non perdere. Alle 12:00 di oggi, sabato 8 febbraio, si svolgerà la prima gara valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross, in scena per la prima volta sulle nevi della Val di Fassa. Si tratta di una prova di fondamentale importanza per Simone Deromedis, motivato a non sbagliare davanti al pubblico di casa.

Non sarà una competizione come le altre per il nativo di Trento, il quale affronterà gli avversari con il peso e con la responsabilità di essere al comando della classifica generale con 530 punti, conservando un vantaggio di 15 lunghezze rispetto al tedesco Florian Wilmsmann, secondo a quota 515. Terzo, ma non per questo meno pericoloso, Youri Duplessis Kergomard (485) che, però, non sarà della partita in gara-2 a causa di una sessione di qualifica molto complicata.

Il detentore del titolo iridato è atteso dunque ad una prestazione solida e di personalità. Soltanto approfittando di un certo tipo di situazioni si può puntare davvero alla sfera di cristallo. Simone ne è consapevole, dunque non possiamo che essere fiduciosi. Nelle prime qualifiche il fenomeno trentino ha segnato il miglior tempo, fattore che gli consentirà di scegliere sempre la posizione in uscita dal cancelletto.

La diretta della gara-1 valida per la Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità skicross, in Val di Fassa sarà fruibile esclusivamente in streaming su Discovery Plus e, gratuitamente, su RAI Play Sport 1. OA Sport vi offrirà come di consueto la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdersi davvero nulla del grande spettacolo dello skicross. Di seguito il programma completo.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO VAL DI FASSA 2025

Sabato 8 febbraio

12.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa: skicross maschile e femminile – Diretta streaming su Discovery Plus e RAI Play Sport 1

Diretta tv: Non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus; Rai Play Sport 1

Diretta Live testuale: OA Sport

A CHE ORA GAREGGIA SIMONE DEROMEDIS?

Simone Deromedis, che ha vinto le qualificazioni, avrà il pettorale numero 1 e il diritto di scelta in ogni batteria: sarà proprio l’azzurro ad aprire le danze alle ore 12:00. Con lui nella prima heat ci saranno anche i tedeschi Niklas Illing e Jonas Bachl-Staudinger, oltre che il connazionale Dominik Zuech. I quarti cominceranno alle ore 12:36, mentre le semifinali scatteranno alle 12:56. Le finali si svolgeranno invece a partire dalle 13:16.