Tabellone ATP Delray Beach 2025: Matteo Arnaldi continua il viaggio negli USA, Fritz ci prova per il tris

Nato nel 1993 a Coral Springs, l’ATP 250 di Delray Beach si è trasferito nell’attuale sede fin dal 1999, senza mai più lasciarla. E, sebbene oggi sembri sorprendente dirlo, ha vissuto anche di un significativo pezzo d’Italia. Nel 2002, infatti, il miglior Davide Sanguinetti di sempre (a Milano poche settimane prima si era imposto in finale su Roger Federer, che non era ancora il re assoluto, ma era già molto forte) sconfisse Andy Roddick in finale, dopo aver già raggiunto l’ultimo atto nella vecchia sede nel 1998. Delray Beach ha tre campioni Slam nell’albo d’oro: Lleyton Hewitt, Juan Martin del Potro e Marin Cilic.

Quest’anno in gara per l’Italia c’è Matteo Arnaldi, proveniente dai quarti di finale di Dallas e totalmente concentrato sulla tournée americana pre-Sunshine Double di Indian Wells e Miami. Per lui un bye e uno spicchio di tabellone tutto a stelle e strisce tra giovani talenti (Tien), giganti (Opelka) e giocatori solidi (Nakashima, Eubanks).

Chi qui cerca la terza affermazione consecutiva è Taylor Fritz, già secondo dopo Gulbis, Malisse, Gambill e (a Coral Springs) Stoltenberg a fare il bis. Per lui molto interessante soprattutto il lato dei quarti, dove può avere Nishikori o Davidovich Fokina.

Chissà se si ripeterà la finale con Tommy Paul, dato lo status di questi di seconda testa di serie con il finalista del 2022, il serbo Miomir Kecmanovic, come principale ostacolo verso la semifinale. Dove, sembra abbastanza evidente, l’occasione ideale per fare punti ce l’ha Alex Michelsen.

TABELLONE ATP 250 DELRAY BEACH 2025

Fritz (USA) [1]-Bye

Bu (CHN)-Hijikata (AUS)

Nishikori (JPN)-McDonald (USA) [WC]

Duckworth (AUS)-Davidovich Fokina (ESP) [8]

Arnaldi (ITA) [4]-Bye

Tien (USA) [WC]-Walton (USA)

Eubanks (USA)-Opelka (USA) [WC]

Qualificato-Nakashima (USA) [6]

Giron (USA) [5]-Diallo (CAN)

Qualificato-Norrie (GBR)

Shevchenko (KAZ)-Qualificato

Bye-Michelsen (USA) [3]

Kecmanovic (SRB) [7]-Gojo (SRB)

Nishioka (JPN)-Vukic (AUS)

Qualificato-Rinderknech (FRA)

Bye-Paul (USA) [2]