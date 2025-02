Bolelli/ Vavassori vincono contro Cash/Glasspool e sono in finale all’ATP di Rotterdam

Continua a regalare soddisfazioni la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nella seconda semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam piegano in due set il tandem inglese Julian Cash/Lloyd Glasspool con il punteggio di 7-6(1) 7-6(3) in un’ora e trentasette minuti. I due tennisti italiani si giocheranno il titolo, oggi alle 13:00, contro Sander Gille/Jan Zielinski, che nel primo incontro di giornata hanno superato, con il punteggio di 7-6(7) 7-6(6), il duo Marcelo Arevalo/Mate Pavic.

Nel primo parziale la coppia azzurra deve lottare con le unghie e con i denti per difendere i propri turni di servizio nella parte centrale, salvando diverse palle break. Le due coppie non perdono mai il il servizio e la conclusione logica non può che essere l tiebreak, nel quale il duo italiano parte bene, si porta sul 2-0 e anche quando restituisce il mini break sul 2-1 continua a produrre gioco, alza il livelloe chiude con il perentorio punteggio di 7-1 in quarantasei minuti.

Nella seconda partita si continua a seguire l’andamento dei servizi anche se nell’ottavo game sono gli azzurri ad avere l’occasione più ghiotta procurandosi tre palle break consecutive che non riescono però a concretizzare. Si arriva così al tiebreak nel quale i finalisti dell’Australian Open fanno valere la propria attitudine a giocare al meglio i punti importanti, rompono gli equilibri sul 2-2 e chiudono sul 7-3 sfruttando il doppio fallo commesso dal duo inglese.

Le statistiche evidenziano la miglior percentuale al servizio della coppia italiana che vince più punti dei rivali sia sulla prima che sulla seconda palla di servizio e chiude l’incontro conquistando 76 punti contro i 70 degli avversari, dato che evidenzia ulteriormente il notevole equilibrio di una sfida decisa dalla capacità di giocare meglio i punti importanti nei momenti chiave.