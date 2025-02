Tabellone ATP Buenos Aires 2025: Musetti dalla parte di Zverev, c’è anche Darderi. Ultimo ballo per Schwartzman

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Buenos Aires, tra i tornei fuor di dubbio più popolari della Gira Sudamericana. Ed è anche uno degli ultimi a resistere all’onda della conversione ai campi veloci, mantenendo sacra la sua vocazione su terra rossa seguita a una storia lunghissima. Un racconto che ha portato fin qui figure che hanno un tasso di storia che va da Fred Perry a Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. E anche in chiave Italia non c’è che dire: Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Marco Cecchinato qui hanno vinto; finali per Fausto Gardini, Adriano Panatta, Filippo Volandri, Alessio Di Mauro e Fabio Fognini.

Quest’anno a tentare l’avventura in Argentina è Lorenzo Musetti, il cui tabellone è però irto di insidie, a partire da un potenziale secondo turno con lo spagnolo Jaume Munar (in grande forma, ma che arriva eventualmente da un’altra superficie) o con il pittoresco francese Corentin Moutet. Il lato di tabellone sarebbe quello di Alexander Zverev, che non ha proprio un tabellone impossibile.

Vero è che da quelle parti c’è l’argentino Francisco Cerundolo, al quale è comunque toccato un primo turno non facile per la superficie, contro Luciano Darderi. Il quale, peraltro, lo ha anche già battuto un anno fa in quel di Houston, l’unico torneo americano che si gioca sul rosso, con tutta la particoolarità di quella terra rossa.

Un italiano è impegnato nelle qualificazioni, e risponde al nome di Francesco Passaro, che può portare a tre gli italiani al via. Nella parte bassa del tabellone non va dimenticato Holger Rune, direttamente da Rotterdam, e nemmeno Joao Fonseca: per il brasiliano c’è subito un osso non semplice quale il padrone di casa Tomas Martin Etcheverry. Ultimo torneo della carriera per Diego Schwartzman: El Peque tornerà per una passerella conclusiva contro il cileno Nicolas Jarry.

TABELLONE ATP 250 BUENOS AIRES 2025

Zverev (GER) [1]-Bye

Carballes Baena (ESP)-Lajovic (SRB)

Qualificato-Qualificato

Darderi (ITA)-Cerundolo (ARG) [5]

Musetti (ITA) [3]-Bye

Moutet (FRA)-Munar (ESP)

Dzumhur (BIH)-Martinez (ESP)

Schwartzman (ARG) [WC]-Jarry (CHI) [7]

Baez (ARG) [6]-Ugo Carabelli (ARG) [WC]

Diaz Acosta (ARG)-Seyboth Wild (BRA)

Muller (FRA)-Qualificato

Bye-Tabilo (CHI) [4]

Etcheverry (ARG) [8]-Fonseca (BRA)

Gaston (FRA)-Qualificato

Navone (ARG)-Comesana (ARG) [WC]

Bye-Rune (DEN) [2]