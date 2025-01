Zverev arriva più fresco di Sinner in finale: il confronto dei minuti giocati a Melbourne

L’azzurro Jannik Sinner ed il teutonico Alexander Zverev si sfideranno in finale agli Australian Open 2025 di tennis: sarà il settimo incrocio tra i due, con il tedesco in vantaggio per 4-2 nei precedenti, ma con il tennista italiano che ha vinto la sfida più recente, in semifinale a Cincinnati lo scorso anno.

Il tedesco ha iniziato un giorno prima il proprio torneo rispetto all’azzurro: Zverev è sceso in campo per il primo turno domenica 12 gennaio, mentre Sinner ha esordito lunedì 13. La parte bassa del tabellone, inoltre, ha giocato sempre prima rispetto a quella alta.

Per questi motivi Zverev ha potuto usufruire di un giorno in più di riposo rispetto a Sinner tra quarti e semifinali, dato che il teutonico, prima di scendere in campo contro Djokovic, aveva giocato martedì, mentre l’azzurro era sceso in campo mercoledì.

Il ritiro del serbo in semifinale contro il tedesco, inoltre, ha consentito a Zverev di restare in campo di meno, sia nel match odierno che nel complesso in tutto il torneo, nel confronto con Sinner: finora il teutonico è rimasto in campo 13 ore e mezza, mentre il tennista italiano ha giocato per 15 ore.

MINUTAGGIO SINNER AGLI AUSTRALIAN OPEN

Sinner-Jarry: 2 ore e 40 minuti

Sinner-Schoolkate: 2 ore e 50 minuti

Sinner-Giron: 2 ore

Sinner-Rune: 3 ore e 5 minuti

Sinner-de Minaur: 1 ora e 50 minuti

Sinner-Shelton: 2 ore e 35 minuti

Totale Sinner: 15 ore

MINUTAGGIO ZVEREV AGLI AUSTRALIAN OPEN

Zverev-Pouille: 2 ore e 22 minuti

Zverev-Martinez: 1 ora e 56 minuti

Zverev-Fearnley: 2 ore

Zverev-Humbert: 2 ore e 20 minuti

Zverev-Paul: 3 ore e mezza

Zverev-Djokovic: 1 ora e 22 minuti

Totale Zverev: 13 ore e mezza