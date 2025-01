Sinner-Zverev, finale Australian Open 2025 in tv in chiaro! Tutti i dettagli

Adesso è ufficiale: di pochissimi minuti fa, con un comunicato ufficiale, è arrivata la notizia che la finale degli Australian Open 2025 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro sul canale Nove. La notizia arriva dopo una giornata nella quale si è detto, in materia, tutto e il contrario di tutto, dal momento in cui il numero 1 del mondo ha giocato l’ultima palla contro l’americano Ben Shelton in semifinale.

La trasmissione avverrà, chiaramente, in modalità simultanea con Eurosport 1 e lo streaming di Discovery+. Si verifica, dunque, quello che non era stato possibile nel 2024, quando la finale tra Sinner e Daniil Medvedev fu lasciata alla sola diretta del canale satellitare, di Discovery+ e dei vari partner in streaming (SkyGo, DAZN, Amazon e TimVision). Allora furono quasi due milioni i telespettatori connessi, con punte che sfondarono detta quota durante la rimonta di Jannik che lo portò al primo, vittorioso Slam.

Negli ultimi 15 mesi vale la pena rimarcare come l’ascesa di Sinner al numero 1 del mondo abbia portato i dati di audience del tennis, tra Rai, Sky ed Eurosport, su livelli mai vissuti prima d’ora: ripetutamente superato il milione sui canali satellitari, mentre la Rai, soprattutto con la Coppa Davis e le ATP Finals, ha goduto di numeri altissimi, arrivati fin oltre i cinque milioni per la finale dell’Insalatiera.

L’accordo è arrivato tra Discovery e le già citate quattro entità che detengono, per destinazione, i diritti di Melbourne. Il tutto mentre continua a non sbloccarsi definitivamente l’aggiornamento della lista AGCOM degli eventi da trasmettere obbligatoriamente in chiaro, da cui attualmente gli Slam sono esclusi. Una lista che è ancora ferma nei dialoghi tra MIMIT e Commissione Europea legati proprio al superamento di quell’elenco. In sostanza, questa volta le emittenti sono arrivate là dove il contesto politico ancora è risultato lento a recepire il cambiamento della situazione in essere, reso ancora più urgente dalle imprese tanto di Sinner quanto di Jasmine Paolini.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV, FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025

Domenica 26 gennaio

Rod Laver Arena

Ore 9:30 Sinner (ITA) [1]-Zverev (GER) [2] – Semifinale uomini – Diretta tv su Nove (gratis e in chiaro) ed Eurosport 1

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Nove (in chiaro), Eurosport 1

Diretta streaming: discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport