VIDEO Sinner-Shelton 3-0, la sintesi della semifinale agli Australian Open

Jannik Sinner continua a regalare meraviglie. Il numero uno al mondo ha liquidato per 3-0 (7-6 6-2 6-2) lo statunitense Ben Shelton in occasione della seconda semifinale valida per gli Australian Open 2025. Una prova di grande solidità per l’altoatesino che, nella mattina italiana di domenica 26 gennaio, scenderà in campo contro il tedesco Alexander Zverev per conquistare il terzo slam della carriera, nonché il secondo titolo consecutivo in terra oceanica.

Nello specifico l’azzurro si è letteralmente superato nel primo set, dove è riuscito a salvare due set point facendo poi la differenza nel tie-break. Una volta superato l’ostacolo iniziale, l’atleta ha disputato un match in scioltezza, non lasciando scampo all’avversario nordamericano.

Oltremodo granitici i numeri. Sinner ha dimostrato manifesta superiorità con prima e seconda in termini di punti vinti (75%-57%); discorso speculare anche alla differenza vincenti-errori gratuiti (23-26 contro 27-55). L’unica, velata, preoccupazione è arrivata nelle battute finali della disputa, dove Jannik ha dovuto ricorrere al massaggiatore per alcuni problemi fisici, senza tuttavia richiedere il medical time out. Di seguito la sintesi della semifinale tra Sinner e Shelton.