Jannik Sinner in vista della finale degli Australian Open: “Sarà una partita in cui può accadere di tutto”

Jannik Sinner ce l’ha fatta e per la terza volta in carriera sarà protagonista di una finale di uno Slam. Ancora a Melbourne, come nel 2024, l’altoatesino vorrà arricchire il proprio tesoretto, mettendo a referto il secondo titolo consecutivo negli Australian Open. La semifinale contro l’americano Ben Shelton, vinta per 7-6 (2) 6-2 6-2, è stata complicata più di quanto dica il punteggio.

“È stata una partita con tanta tensione. L’ho gestita bene e l’abbiamo portata a casa. Sono fortunato ad aver trovato due coach come Vagnozzi e Cahill, sono diversi e mi fanno crescere come giocatore e come persona“, ha raccontato a Sky Sport il pusterese.

“Lo scorso anno è stata dura per tante cose che sono successe fuori dal campo, quest’anno vorrei gestirle diversamente. Farò un lavoro leggero, un allenamento per sentire la palla e poi mi riposerò, è stato un match molto fisico. Spero di giocare un buon tennis, è sempre bello arrivare a una finale di uno Slam. Tutto potrà accadere“, ha aggiunto l’azzurro, in vista della finale contro Alexander Zverev.

Match contro il tedesco che si prevede molto impegnativo dal punto di vista fisico e questo aspetto potrebbe fare la differenza in un confronto così equilibrato.