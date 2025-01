Australian Open, Jannik Sinner sul cemento è quasi intoccabile. Djokovic può ancora vincere uno Slam?

Si delinea la finale 2025 degli Australian Open: a giocarsi il titolo a Melbourne saranno Jannik Sinner e Alexander Zverev. Una finale che poteva materializzarsi anche lo scorso anno: in quel caso l’altoatesino vinse in maniera convincente in quattro set contro Novak Djokovic, mentre il tedesco sprecò un vantaggio di due set contro Daniil Medvedev, gettando tutto alle ortiche.

Jannik Sinner sarà alla terza finale Slam e va alla ricerca del terzo titolo Slam dopo quello ottenuto proprio all’Australian Open un anno fa e quello di settembre allo US Open. Sarebbe il terzo Slam consecutivo sul cemento e sicuramente nella finale partirà favorito: negli ultimi due turni il suo rendimento è notevolmente cresciuto con le vittorie in tre set su Alex de Minaur e su Ben Shelton. Contro lo statunitense, il numero uno del mondo ha ripreso un primo set che sembrava perso con la sua tigna e il suo carattere e nei successivi due set il rendimento al servizio è decisamente cresciuto.

Dall’altra parte ci sarà un Alexander Zverev che ha giocato un torneo di livello alto: ha sprecato molte meno energie per strada rispetto ad altre occasioni e ha faticato soprattutto nel match contro Tommy Paul nei quarti di finale, annullando set point nel primo e nel secondo set e spuntandola infine al quarto. La semifinale contro Novak Djokovic sembrava poter diventare una battaglia, ma il serbo si è ritirato dopo un primo set tiratissimo perso al tiebreak dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Semifinali che ci lasciano un ulteriore interrogativo: Novak Djokovic potrà vincere un altro Slam? Dopo il grande sforzo profuso contro Carlos Alcaraz, l’ex numero uno del mondo si è arreso al suo infortunio alla coscia dopo aver perso il primo set. La sensazione è che per competere con Alcaraz, Zverev e soprattutto Sinner, il serbo debba spendere tantissime energie e giocare un match dietro l’altro tre set su cinque stia cominciando a diventare decisamente impegnativo per un quasi 38enne. Se ci sarà un’ulteriore chance per vincere il 25° Slam, probabilmente questa sarà a Wimbledon, su una superficie sulla quale il dispendio fisico è inferiore e sulla quale si è sempre trovato particolarmente bene.