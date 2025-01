WTA Brisbane, Aryna Sabalenka è la campionessa: rimonta vincente su Polina Kudermetova

Aryna Sabalenka batte il primo colpo della stagione: la numero 1 del mondo trionfa nel WTA 500 di Brisbane e conquista il 18° titolo della carriera. Il rapporto con l’Australia è davvero speciale per la tennista bielorussa che ha vinto 27 degli ultimi 28 match in questo Paese. Oggi ha sconfitto in rimonta la giovane Polina Kudermetova con il punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Un successo convincente per la testa di serie numero 1 nonostante una partenza falsa: il primo set è stato perso soprattutto per distrazione dopo il break iniziale. La russa era riuscita infatti ad approfittare di qualche errore di troppo da parte di Sabalenka e a rimontare da 1-3 e palla dell’1-4 e a sovvertire l’inerzia.

Sabalenka però ha riavvolto i fili del suo tennis dall’inizio del secondo parziale: ha avuto subito due palle break all’inizio e poi ha trovato il break decisivo sul 2-2 per prendersi il vantaggio e poi concretizzare e vincere per 6-3 la frazione.

Nel terzo set non c’è poi stata più partita, con due break che sono arrivati subito per Sabalenka che si è subito trovata avanti per 5-1, ha avuto un piccolo passaggio a vuoto in occasione di chiudere al servizio, ma poi ha chiuso in risposta. Un successo che conferma il suo status di favorita numero 1 per la vittoria all’Australian Open.