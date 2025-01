WTA Brisbane 2025: sogni d’Australia per Birrell. Sabalenka avanti, fuori Azarenka e Kasatkina

Terminata da poco la giornata del WTA 500 di Brisbane, che a conti fatti, assieme alla United Cup, per valore e distribuzione dei punti rappresenta il torneo di maggior spicco della settimana in campo internazionale. Il tabellone si allinea ai quarti di finale tra sorprese, conferme e anche un certo sbilanciamento tra i due lati.

Iniziamo dalla parte alta, dove la seconda uscita di Aryna Sabalenka non è delle più semplici. Ci vuole dello sforzo (e non da oggi) per battere la mai facile Yulia Putintseva, ma alla fine la kazaka deve cedere. Niente confronto tra generazioni bielorusse, però: lo impedisce Marie Bouzkova, dal momento che la ceca batte Victoria Azarenka con un doppio 6-4.

Segnali positivi da Ons Jabeur, che non si vedeva più in campo dal Canada dello scorso anno. La tunisina porta a tre i successi di fila contro l’armena Elina Avanesyan, ma adesso per lei arriva il confronto meno facile di quelli recenti, contro Mirra Andreeva. E, del resto, il 6-3 6-0 con cui la russa supera la ceca Linda Noskova parla per certi versi in maniera solitaria.

Passando alla parte bassa, qui si concentra un certo numero di storie. C’è un’altra Kudermetova nel tennis, ma non è Veronika, bensì Polina, che centra uno dei migliori risultati fino a ora ribaltando il pronostico nella sfida tutta russa con Daria Kasatkina e ora giocherà con l’americana Ashlyn Krueger, contro cui l’olandese Suzan Lamens regge un set.

Il meglio, però, almeno per il pubblico di casa arriva con Kimberly Birrell. Non avrebbe avuto la classifica per entrare direttamente, ma con una wild card sta stupendo: prima l’americana Emma Navarroe poi la russa Anastasia Potapova cadono di fronte a lei, che adesso avrà l’ucraina Anhelina Kalinina, partita decisamente col piede giusto in questo 2025 che sta cercando di dipingere come migliore anno della carriera già fin d’ora.

WTA 500 BRISBANE: RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Sabalenka [1]-Putintseva (KAZ) [15] 7-6(2) 6-4

Bouzkova (CZE)-Azarenka [10] 6-4 6-4

Jabeur (TUN)-Avanesyan (ARM) 6-4 1-6 6-4

M. Andreeva [8]-Noskova (CZE) [12] 6-3 6-0

Krueger (USA)-Lamens (NED) 7-5 6-0

P. Kudermetova [Q]-Kasatkina [3] 1-6 6-2 7-5

Kalinina (UKR)-Yuan (CHN) 6-1 6-4

Birrell (AUS) [WC]-Potapova 7-6(2) 6-2