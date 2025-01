WTA Brisbane 2025, Sabalenka in semifinale contro Andreeva. Avanti anche Kalinina e Kudermetova

Si sono delineate le semifinali del WTA 500 di Brisbane. Prosegue il cammino della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che ha sconfitto in due set la ceca Marie Bouzkova con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un ottimo inizio d’anno dunque per la tennista bielorussa, che nella passata stagione è stata sconfitta a Brisbane in finale da Elena Rybakina.

Guardando al tabellone verrebbe da pensare che nella parte alta ci può essere una finale anticipata. Infatti l’avversaria di Sabalenka sarà la russa Mirra Andreeva. Altra ottima prestazione da parte della diciassettenne numero 16 del ranking, che ha sconfitto in due set Ons Jabeur per 6-4 7-6 in un’ora e mezza di gioco. Una Jabeur comunque che esce soddisfatta da questo primo torneo dell’anno, visto che non scendeva in campo dal mese di giugno scorso.

Sicuramente a sorpresa la semifinale della parte bassa, che vedrà opposte l’ucraina Anhelina Kalinina e la russa Polina Kudermetova. Kalinina ha messo fine al sogno dell’australiana Kimberly Birrell, vincendo in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 7-5 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco e annullando anche un match point.

Per Kudermetova, invece, è la prima semifinale della carriera in un WTA 500. La russa, numero 107 del mondo, ha superato in due set l’americana Ashlyn Krueger con il punteggio di 7-6 6-3.

RISULTATI WTA BRISBANE (3 GENNAIO)

Kalinina (Ukr) b. Birrell (Aus) 4-6 6-1 7-5

Andreeva (Rus) b. Jabeur (Tun) 6-4 7-6

P. Kudermetova (Rus) b. Krueger (Usa) 7-6 6-3

Sabalenka (Blr) b. Bouzkova (Rus) 6-3 6-4