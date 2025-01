Sport invernali oggi in tv: orari gare 19 gennaio, programma, streaming

Oggi domenica 19 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG femminile a Cortina d’Ampezzo e lo slalom maschile a Wengen, mentre la Coppa del Mondo di biathlon offrirà le due mass start a Ruhpolding. Ampio spazio agli Europei di short track e alle 20 km di sci di fondo a Les Roussed.

La Coppa del Mondo di snowboard sarà protagonista con il PGS di Bansko, ma non andranno dimenticati il bob (a Igls) e lo slittino (a Winterberg, prova valida anche per gli Europei). Dopo la pausa torneranno in scena anche il salto con gli sci (donne a Sapporo, uomini a Zakopane) e la combinata nordica (a Schonach).

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (domenica 19 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 19 gennaio

01.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+)

01.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Sapporo, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

03.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Sapporo, gara (diretta streaming su Discovery+)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Bansko, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile, HS100 (diretta streaming su Discovery+)

09.25 SLITTINO (Coppa del Mondo, valida anche come Europei) – Singolo maschile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.30 SPORT INVERNALI – Universiadi Invernali (diretta streaming su Discovery+)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Wengen, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile, HS100 (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a Cortina d’Ampezzo (diretta tv su Rai2, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.15 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

11.20 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km mass start in tecnica classica femminile a Les Rousses (diretta tv su Rai SportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

12.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SLITTINO (Coppa del Mondo, valida anche come Europei) – Team Relay a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

13.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Bansko, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Wengen, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.35 SHORT TRACK – Europei a Dresda, terza giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.25; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Schonach, 7,5 km (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

15.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Schonach, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

15.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km mass start in tecnica classica maschile a Les Rousses (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Zakopane (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.45; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle oe 16.45)