Ronde Van Limburg, Milan Fretin anticipa tutti in volata, quinto Matteo Moschetti

Per la seconda volta consecutiva la Ronde Van Limburg si conclude in volata. Nessun corridore è riuscito a fare la differenza nei 178.6 chilometri di corsa, lasciando spazio alle ruote veloci per la vittoria finale. Milan Fretin (Cofidis) ha condotto la volata sempre in testa beffando i connazionali Simon Dehairs e Milan Menten.

La corsa belga parte subito con la fuga composta da 6 corridori: Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Adam Toupalik (Unibet Tietema Rockets), Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step Devo Team), Stian Rosenlund (Airtox – Carl Ras), Bram Dissel (Beat Cycling Club) e Michiel Van Vliet (Metec-SOLARWATT p/b Mantel). La fuga rimane compatta fino a 67 chilometri dal traguardo quando si stacca dal gruppo principale un altro gruppo di 4 corridori che insegue i battistrada.

Nell’ultimo giro del circuito finale il gruppo aumenta il ritmo per cercare di prendere i tre attaccanti rimasti al comando. Grazie al lavoro del Team Alpecin-Deceuninck viene colmato il gap con Adam Toupalik, Jonathan Vervenne e Stian Rosenlund. Al termine dell’ultimo settore in pavé di Op De Kriezel tanti provano l’attacco solitario ma il gruppo è abile a smorzare tutti i tentativi.

La volata finale viene presa in testa dagli uomini della Lotto ma è Milan Fretin (Cofidis) ad anticipare tutti. Il belga resiste agli attacchi degli avversari bruciando gli avversari sull’arrivo di Tongeren. È la quinta vittoria in carriera per il corridore della Cofidis, uno dei favoriti iniziali della Ronde Van Limburg 2025. Secondo posto per Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck) che non riesce a concretizzare il grande lavoro della sua squadre.

Completa il podio belga Milan Menten del Team Lotto. Ancora un buon piazzamento per Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) che conclude la volata al quinto posto, confermando il buon adattamento alla corsa belga. Da segnalare anche il 12esimo posto di Andrea Peron (Team Novo Nordisk). Elia Viviani (Lotto) non è riuscito a partecipare alla volata a causa di un problema meccanico nei chilometri finali.