Il ritorno di Lisa Vittozzi: “Non volevo una stagione da mediocre. Avevo troppo male, ora mi sto allenando”

Una stagione difficile, ma il peggio è alle spalle. Lisa Vittozzi si è presentata ai microfoni del FISI Media Day e, non senza emozione, ha parlato delle difficoltà di un’annata che nel biathlon non ha potuto vederla protagonista. La campionessa nostrana, infatti, è stata costretta a rinunciare all’intera stagione agonistica per problemi alla schiena che dal mese di novembre scorso hanno iniziata ad affliggerla.

“È stato un periodo difficile per cui non nascondo un po’ di emozione nel parlarne. Ovviamente non me l’aspettavo perché ero molto soddisfatta della preparazione che avevo fatto. Avevo avuto dei miglioramenti rispetto all’anno prima, per cui ero molto motivata per difendere il mio titolo“, ha raccontato Vittozzi, in relazione all’obiettivo di replicare la fantastica vittoria nella classifica generale di Coppa del Mondo.

“A novembre c’è stato questo episodio che mi ha completamente bloccato, ho provato a tener duro fino a dicembre ma la mia schiena non reggeva, avevo troppo dolore. Perciò ho dato priorità al prossimo anno volendo arrivare al top. Fare una stagione mediocre senza poter esprimere il mio vero potenziale non aveva tanto senso perché poi avrei peggiorato la situazione“, le motivazioni di Vittozzi.

“Adesso sto meglio, il mio fisico sta rispondendo bene. Sto facendo preparazione e sono molto più serena. All’inizio avevo delle preoccupazioni, perché guardare la stagione dal divano è stato difficile. Ma ora possiamo ripartire. Un’esperienza che mi ha insegnato che bisogna comprendere i segnali del corpo e della mente“, ha concluso la biathleta nostrana.