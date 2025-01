Sport invernali oggi in tv: orari gare 12 gennaio, programma, streaming

Oggi, domenica 12 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, con il gigante maschile ed il superG femminile, per il biathlon, con le staffette miste (coppie e quartetti), per il bob e per lo slittino, ed Europei per lo speed skating.

Ad Adelboden (Svizzera) terminerà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma lo slalom gigante, con la prima run che prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda, con inversione dei migliori 30, scatterà alle ore 13.30. Nella prima manche saranno in gara 71 atleti in rappresentanza di 22 Paesi, con 6 italiani al via.

Si chiuderà ad Oberhof, in Germania, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 12.20 si terrà la staffetta single mixed, nella saranno al via 25 coppie, tra le quali anche quella italiana, ed a difendere i colori azzurri saranno Elia Zeni e Martina Trabucchi.

Il fine settimana della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino si chiuderà a St. Anton (Austria) : si disputerà il superG femminile alle ore 11.15, che vedrà presentarsi al cancelletto di partenza 52 atlete da 12 Paesi, con 9 azzurre al via.

L’ultima prova della quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon, in corso ad Oberhof, in Germania, si disputerà alle ore 14.30: nella staffetta mista saranno in gara 23 quartetti, con l’Italia che sarà rappresentata da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Michela Carrara.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 12 gennaio

09.00 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: bob a due femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: gigante maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: singolo femminile – YouTube FIL Luge

11.15 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Anton: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta single mixed – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: gigante maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Bob, Coppa del Mondo St.Moritz: bob a quattro maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

13.40 Speed skating, Europei allround: 1500 uomini e donne, 5000 donne e 10000 uomini – Rai Play Sport 1, discovery+, dalle 15.55 alle 17.55 anche su Rai Sport HD

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta mista – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN