LIVE Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta ostica per la capolista

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Bergamo e Conegliano, valevole per la diciassettesima giornata della Serie A1 femminile di volley.

La corazzata guidata da coach Daniele Santarelli è saldamente in testa alla classifica con sei punti di vantaggio su Scandicci (che ha disputato un incontro in più), mentre la formazione di coach Carlo Parisi occupa a sorpresa la quinta posizione e ha vinto le ultime cinque partite disputate in campionato ed è una delle principali rivelazioni fino a questo momento. L’Imoco è reduce dall’impegno in Champions League contro il Mladost Zagabria nella capitale croata vinto per 3 set a 0, mentre le lombarde hanno potuto riposare per tutta la settimana e pensare a questo appuntamento.

Le Campionesse del Mondo saranno chiaramente favorite e potranno contare sull’implacabile Isabelle Haak, su schiacciatrici del calibro Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz e sul libero Monica De Gennaro. Bergamo avrà come riferimenti Ailama Cese Montalvo, Vittoria Piani e Michaela Mlejnkova, elementi decisivi nella sfida della scorsa settimana vinta in trasferta a Talmassons.

