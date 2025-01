Sport in tv oggi (venerdì 24 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 24 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Australian Open di tennis con le semifinali del singolare maschile del doppio femminile previste. Jannik Sinner sarà chiamato in causa per provare a centrare l’accesso alla finale del primo Slam della stagione. L’altoatesino se la vedrà contro l’americano Ben Shelton.

In primo piano gli sport invernali, con lo sci alpino di scena tra Kitzbuehel (Austria) e Garmisch (Germania), mentre in serata sarà la volta dell’Eurolega di basket a prendersi la scena con tante partite di un certo calibro. A ciò vanno aggiunti altri eventi…

Guarda gli Australian Open di tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 24 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 24 gennaio

01.30 Ciclismo, Tour Down Under: quarta tappa – Diretta streaming su Discovery+.

02.00 Tennis, Australian Open: semifinali doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+.

04.30 Tennis, Australian Open: Djokovic vs Zverev (prima semifinale singolare maschile) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Zao (Giappone): HS102 femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.30 Tennis, Australian Open: Sinner vs Shelton (seconda semifinale singolare maschile) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Sci alpino, Coppa Europa a Turnau (Austria): prima manche gigante maschile – Diretta streaming sul canale Youtube FIS.

10.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a Garmisch (Germania): seconda prova di discesa femminile cronometrata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Biathlon, Europei junior ad Altenberg (Germania): staffetta mista – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Slittino, Coppa del Mondo/Nations Cup a Oberhof (Germania) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Combinata nordica, Continental Cup a Schonach (Austria): HS100 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kitzbuehel (Austria): superG maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

11.45 Combinata nordica, Continental Cup Schonach (Austria): HS100 maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Sci alpino, Coppa Europa a Turnau (Austria): seconda manche gigante maschile – Diretta streaming sul canale Youtube FIS.

14.00 Biathlon, Europei junior ad Altenberg (Germania): single-mixed relay – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo ad Anterselva: 10 km Sprint maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.15 Combinata nordica, Continental Cup Schonach (Austria): Mass Start 5 km femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

15.45 Combinata nordica, Continental Cup Schonach (Austria): Mass Start 10 km maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Engadina (Svizzera): staffetta mista – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Oberstdorf (Germania): qualificazioni HS235 maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Speed skating, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): prima giornata – Diretta streaming dalle 00.05 italiane di sabato 25 gennaio su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU.

18.30 Calcio femminile, Serie A: Juventus vs Inter – Diretta tv su RaiSport HD, ZONA DAZN (214); in streaming su RaiPlay e su DAZN.

20.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Waterville (USA): moguls uomini/donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino vs Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Wolfsburg vs Kiel – Diretta tv su Sky Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Spezia vs Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Ospreys vs Benetton – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Serie A2: Urania Milano vs Cantù – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Serie A: Torino vs Cagliari – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Las Palmas vs Osasuna – Diretta streaming su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A GARMISCH DALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI KITZBUEHEL DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI SCI DI FONDO ALLE 16.00