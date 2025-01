LIVE Biathlon, Sprint maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: Giacomel cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile 10 chilometri di Antholz/Anterselva (ITA)! Terminate le tappe tedesche di Oberhof e Ruhpolding, è tempo di spostarsi in Alto Adige.

La tappa pre-olimpica prevede come da tradizione sprint, inseguimento e staffette monosesso. Saranno tre gare cruciali per la Coppa del Mondo maschile, che vede in lotta i norvegesi Johannes Thingnes Bø e Sturla Holm Lægreid divisi da appena 38 lunghezze quando mancano all’appello 9 competizioni individuali. Nessuno può rientrare, visto che il più immediato inseguitore è Emilien Jacquelin a 200 punti di distacco dal campionissimo norge.

Tommaso Giacomel torna in pista 5 giorni dopo l’aver scritto la storia del Biathlon italiano, imponendosi di forza e per dispersione nella Mass start di Ruhpolding, che l’ha visto salire sul gradino più alto del podio con da un lato Bø e dall’altro Lægreid. Lo zero trovato al poligono è stato di pregevole fattura, oltre ad essere appena il 3° che il trentino trovato nella sua carriera, che fin qui vanta 3 podi complessivi. Inutile sottolineare come l’azzurro, con lo zero, valga praticamente sempre le prime tre posizioni, se non qualcosa di più.

Desiderosi di fare bene nella località che, tra poco più di 12 mesi ospiterà le Olimpiadi invernali 2026 anche Lukas Hofer; Elia Zeni; Didier Bionaz e Daniele Cappellari. L’Italia lascia un posto vacante, in virtù della scarsa competitività degli atleti di seconda fascia, ce oggettivamente non hanno il livello per gareggiare in Coppa del Mondo. Vedremo se le tanto agognate percentuali dei NON-Giacomel sapranno raddrizzarsi proprio nella tappa di casa.

La FRANCIA arriva con importanti ambizioni ad Anterselva, galletti che hanno vinto 2 delle 4 sprint di stagione. Cugini d’oltralpe con Jacquelin, Perrot (3° e 4° nella Generale), la nuova stella Emilien Claude, Fabien Claude, Fillon Maillet e Guigonnat.

La NORVEGIA si è spartita le altre, scandinavi che si presentano con i due già citati in lotta per la Generale e con Uldal, Christiansen (che farà solo la staffetta), Strømsheim, Sørum e Tarjei Bø. Da corsa sarà anche la squadra svedese, sicuramente sugli sci, vedremo se al tiro. Samuelsson e Ponsiluoma hanno impressionato sugli sci in Germania ma non sempre i nordici si sono ben trovati in quota: vedi il forfait ‘preventivo’ di Elvira Öberg.

Classifica di specialità sprint che vede Johannes Bø davanti con 243 punti con secondo Jacquelin (219) e terzo Samuelsson (206). Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sprint maschile di Anterselva, che prenderà il via dalle ore 14:30 salla Süd Tirol Arena rinnovata per l’occasione, vi aspettiamo!!