LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Casse e Paris guidano l’assalto dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 maschile di sci alpino. Si apre la tre giorni di gare sulla mitica “Streif”, che ospita oggi il SuperG, primo appuntamento della classica tappa austriaca di metà-fine gennaio del circuito iridato che vedrà domani la disputa della attesissima discesa libera e domenica 26 gennaio, lo slalom

Gli specialisti della velocità iniziano a darsi battaglia dopo le prove della discesa libera e dopo il fine settimana di WEengen che ha confermato una volta di più la supremazia stagionale della Svizzera. La Streif ospita una due giorni tutta dedicata allo spettacolo. Un appuntamento attesissimo anche dai colori azzurri e soprattutto da Mattia Casse, protagonista assoluto in prova nella discesa libera e uomo di punta della velocità azzurra quest’anno, e da Dominik Paris che su queste nevi ha già vinto (anche in SuperG) e a Wengen ha dimostrato di essere in grande crescita dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Mattia Casse e Dominik Paris guidano il folto gruppo azzurro composto da 10 discesisti e formato anche da Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso e Marco Abbruzzese.

Kitzbuehel è ancora uno dei pochissimi tabù da sfatare per il campione elvetico Marco Odermatt, che non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio sia in discesa sia in superG. Dopo aver trionfato a casa sua a Wengen, Odermatt sogna la storica accoppiata con Kitzbuehel e sicuramente avrà due grandi occasioni tra venerdì (superG) e sabato (discesa) per rompere questa maledizione. Odermatt dovrebbe trovarsi i principali avversari in casa, soprattutto con un Franjo Von Allmen in grandissima forma dopo l’eccezionale weekend di Wengen. Attenzione anche a Stefan Rogentin e Justin Murisier in superG, per una Svizzera che si conferma la nazione da battere nella velocità.

Quattro i SuperG disputati finora con quattro vincitori diversi: Marco Odermatt sulla Birds of Prey, l’azzurro Mattia Casse il Val Gardena, il norvegese Fredrik Moreller a Bormio e un altro svizzero, Franjo Von Allmen una settimana fa sulla neve di casa di Wengen. La lotta per la Coppa del Mondo di specialità è apertissima anche se il grande favorotio è Odermatt che però quest’anno qualche errore lo ha commesso finora lasciando aperta una porticina agli altri pretendenti fra cui c’è anche il padrone di casa Vincent Kriechmayr che è uscito malconcio dopo una caduta nella discesa di Wengen. Scongiurata la rottura del crociato, Kriechmayr, secondo nel SuperG di una settimana fa e secondo in Coppa del Mondo, potrebbe fare la follia di ripresentarsi in partenza oggi, pur non al meglio. Tra gli atleti da tenere d’occhio, già sul podio quest’anno, Lukas Feurstein, pericoloso davanti al pubblico di casa, lo statunitense Jared Goldberg, secondo in Val Gardena, e un Miha Hrobat in grande condizione.

Si comincia alle 11.30.