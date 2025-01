LIVE Sci di fondo, Staffetta mista Engadina 2025 in DIRETTA: Italia per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista in programma a Engadina in Svizzera, terzo appuntamento dell’anno per la Coppa del Mondo 2024-2025, dopo il Tour de Ski e Les Rousses. Da venerdì 24 a domenica 26 gennaio Engadina ospita la seconda tappa svizzera stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo. Dopo l’appuntamento di Les Rousses dove gli italiani hanno deciso di non essere presenti, arriva il week end elvetico con la squadra italiana e con tre giornate di gare, la staffetta 4.6 più 4×7.5 km mista in programma oggi, una sprint in tecnica libera domani ed una doppia mass start sulla distanza di 20km ancora a skating domenica.

Il direttore tecnico della squadra italiana Markus Cramer ha convocato per questo fine settimana dieci atleti, otto uomini e due donne. L’Italia potrà quindi schierare solo una squadra per la staffetta mista di oggi e le scelte sono obbligate. In campo femminile torna in Coppa del Mondo Maria Gismondi, dopo il successo in FESA Cup a Falcade. In FESA Cup ha vinto anche Giovanni Ticcò, che si è imposto nell’individuale a skating e anche lui sarà al via nella tappa svizzera. Rientra in Coppa del Mondo anche Martina Di Centa, dopo l’operazione alla schiena dello scorso settembre: un recupero importante per la squadra azzurra al femminile.

Federico Pellegrino è pronto per la sprint di domani e magari anche per la mass start dopo perso la tappa di Les Rousses, ma difficilmente sarà al via della staffetta odierna, mentre sarà ancora assente De Fabiani, che si spera di rivedere nella successiva tappa di Cogne. Assenti anche Simone Mocellini, Anna Comarella, Caterina Ganz e Federica Cassol, convocati per l’Italia anche Paolo Ventura, Michael Hellweger, Simone Daprà, Davide Graz, Giovanni Ticcò, Elia Barp e Martino Carollo. Da questi nomi verranno scelti i protagonisti della staffetta odierna.

Le favorite sono le squadre nordiche con Norvegia su tutte ma anche Svezia e Finlandia che possono dire la loro, magari con più squadre. Attenzione anche alla Germania che si presenta battagliera alla tappa svizzera e alla Francia, che è sempre protagonista quando si parla di staffette, così come gli USA che potrebbero contare (in caso di scelta poco conservativa) su due degli atleti più in forma del momento, Ben Ogden e Jessie Diggins. Outsider di lusso la squadra di casa, la Svizzera con qualche sprinter riadattato che potrebbe trovare la grande giornata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta mista in programma a Engadina in Svizzera, terzo appuntamento dell’anno per la Coppa del Mondo 2024-2025: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. La partenza è fissata alle ore 16.00. Buon divertimento!

