Sport in tv oggi (venerdì 10 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 10 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle nevi dove assisteremo alla seconda prova cronometrata di discesa femminile a St.Anton, che precederà il week end ufficiale di Coppa del Mondo di sci alpino. A Oberhof (Germania), invece, terrà banco il massimo circuito internazionale del biathlon con la 10 km Sprint maschile e si spera che vi sia dagli azzurri un colpo di coda.

Allargando gli orizzonti tanto tennis in territorio oceanico e gli Australian Open sempre più vicini. Oggi ultima giornata dedicata alle esibizioni con lo spagnolo Carlos Alcaraz che sarà nuovamente in campo, opposto all’australiano Alexei Popyrin. Lo stesso varrà per Jannik Sinner che se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas. In serata, attenzione massima sull’Eurolega di basket e la sfida tra Virtus Bologna e Baskonia, con le V nere a caccia del successo. Da non dimenticare anche il confronto della Serie A di calcio tra Lazio e Como.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 10 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 10 gennaio

01.10 Tennis, ATP Auckland (Nuova Zelanda): semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

02.00 Scherma, Coppa del Mondo a Hong Kong: qualificazioni fioretto femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

03.40 Tennis, ATP Adelaide: semifinali doppio – Nessuna copertura tv/streaming

(Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic 2° match e inizio programma alle 03.40 italiane)

04.50 Tennis, WTA Adelaide: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

05.05 Tennis, WTA Hobart: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

06.50 Tennis, ATP Adelaide: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

07.00 Tennis, Australian Open Opening Week: Alcaraz vs Popyrin – Diretta streaming su Discovery+.

09.00 Scherma, Coppa del Mondo a Parigi (Francia): qualificazioni fioretto maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Tennis, Australian Open Opening Week: Sinner vs Tsitsipas – Diretta streaming su Discovery+.

09.30 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): gara femminile – Diretta streaming su canale Youtube IBSF.

09.30 Sci alpino, Coppa Europa: prima manche gigante femminile a Puy Saint Vincent – Diretta streaming canale YouTube FIS Alpine.

10.00 Scherma, Grand Prix a Orleans (Francia): sciabola femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo a Shahdag (Azerbaijan): sprint – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Slittino, Nations Cup ad Altenberg (Germania) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a St. Anton (Austria): seconda prova discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): gara maschile – Diretta streaming su canale Youtube IBSF.

13.00 Sci alpino, Coppa Europa: seconda manche gigante femminile a Puy Saint Vincent – Diretta streaming canale YouTube FIS Alpine.

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): 10 km Sprint uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): Mixed team – Diretta streaming su canale Youtube IBSF.

17.00 Calcio a 5, Serie A: AS Roma vs Catania – Diretta streaming su Futsal Tv.

18.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Kreischberg (Austria): prova maschile e femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, RaiPlay Sport 1 e su DAZN.

18.00 Golf, Hawaii Open: featured groups – Diretta streaming su Discovery+.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Speed skating, Europei ad Heerenveen (Paesi Bassi): prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Bayern – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Avellino vs Città di Cosenza – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Genzano vs Benevento – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: L84 vs Came Treviso – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Napoli Futsal vs Active Network – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Sala Consilina vs Manfredonia – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio, Bundesliga: Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Perugia vs Carpi – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Lucchese vs SPAL – Diretta tv su Sky Spor 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Team Altamura vs Sorrento – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Lazio vs Como – Diretta tv su DAZN 1 (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Rayo Vallecano vs Celta – Diretta streaming su DAZN.