LIVE Sci alpino, gigante femminile Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: l’Italia punta su Ambra Pomaré

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Puy Saint Vincent (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista transalpina andrà in scena la prima delle due gare tra le porte larghe del programma, in un gennaio ricchissimo di eventi.

La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. Stessi orari che vedremo anche nelle gare di domani, che andranno a concludere il programma delle gare tecniche sulle nevi di Puy Saint Vincent. Si annunciano due prove di capitale importanza per l’intera stagione e per la classifica generale.

Per la formazione italiana il direttore tecnico Paolo Deflorian ha predisposto la convocazione di dieci atlete per l’occasione, nello specifico saranno Alice Pazzaglia, Sophie Mathiou, Tatum Bieler, Alessia Guerinoni, Ambra Pomarè, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Laura Steinmair e Carole Agnelli.

La prima manche del gigante di Puy Saint Vincent scatterà alle ore 10.0o, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa Europa di sci alpino. Buon divertimento!