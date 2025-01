LIVE Freestyle, Big Air Kreischberg 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Flora e Miro Tabanelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Coppa del Mondo di Big Air di Kreishberg (Austria). Italia che si affida all’estro ed alla classe dei fratelli Miro e Flora Tabanelli, con quest’ultima che ha una ghiotta chance per allungare nella classifica generale della specialità dello sci frestyle.

L’emiliana, leader della generale con 220 punti, ha strappato il settimo punteggio in qualificazione con qualche brivido, vedendo però uscire di scena la rivale elvetica Mathilde Gremaud. Occhi puntati sulla cinese Liu Mengting, la migliore delle qualificazioni ed anch’essa in lotta per la sfera di cristallo. Prenderanno parte all’evento clou anche la tedesca Muriel Mohr, l’austriaca Lara Wolf, l’elvetica Sarah Hoefflin, la finlandese Anni Karava, la cinese Han Linshan e l’australiana Daisy Thomas.

In campo maschile le qualificazioni avranno luogo nel corso della mattinata, con Miro Tabanelli che punta dritto alla finale. Tra i favoriti spiccano il canadese Dylan Deschamps e l’austriaco Matej Svancer. Outsider da non sottovalutare il norvegese Ulrik Samnoey e lo svizzero Andri Ragettli. Per l’Italia prenderà il via anche Rene Monteleone, a caccia di una difficile qualificazione.

La gara di Kreishberg (Austria) valida per la Coppa del Mondo di Big Air inizierà alle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!